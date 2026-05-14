WÃ¼rzburger Bischof Jung verurteilt Religionsmissbrauch fÃ¼r "Allmachtsfantasien"

Kreuz auf Kirche

Beim Deutschen Katholikentag hat der WÃ¼rzburger Bischof Franz Jung einen Missbrauch von Religion durch Politiker verurteilt. Es brauche 'Widerspruch gegen alle Machthaber dieser Welt, die sich in Allmachtsfantasien ergehen', sagte er Gottesdienst.

Beim Deutschen Katholikentag hat der WÃ¼rzburger Bischof Franz Jung einen Missbrauch von Religion durch Politiker verurteilt. Es brauche "Widerspruch gegen alle Machthaber dieser Welt, die sich in Allmachtsfantasien ergehen und diese auch noch religiÃ¶s verbrÃ¤men", sagte Jung am Donnerstag im Festgottesdienst zu Christi Himmelfahrt auf dem Residenzplatz der bayerischen Stadt. "Ãœberall da, wo Menschen fÃ¼r sich in Anspruch nahmen, in Gottes Namen zu herrschen, haben sie BlutbÃ¤der angerichtet."



Die Botschaft Christi vom "Gottesreich" dÃ¼rfe "nicht missbraucht werden zur Rechtfertigung irdischer HerrschaftsansprÃ¼che", sagte Jung in seiner Predigt beim Freiluftgottesdienst bei teils regnerischem Wetter weiter. Das Reich Gottes habe "auf ewig Bestand", sei "aber nicht von dieser Welt" und grÃ¼nde "auch nicht auf Gewalt noch auf UnterdrÃ¼ckung oder EinschÃ¼chterung". Christus sei "der wahre Weltenherrscher". Er rufe "dazu auf, einander zu dienen und nicht einander zu unterdrÃ¼cken".



Der Katholikentag unter dem Motto "Hab Mut, steh auf!" hatte am Mittwochabend begonnen. Zu der bis Sonntag dauernden Veranstalter erwarteten die Veranstalter bis zu 30.000 GlÃ¤ubige. Katholikentage werden alle zwei Jahre in einer anderen Stadt organisiert und dienen als Forum fÃ¼r Debatten und Austausch. Ihre Wurzeln liegen in der katholischen Laienbewegung. Ausgerichtet werden sie vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und dem jeweils gastgebenden Bistum.



Am Gottesdienst am Donnerstag nahm auch BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier teil. Er hatte zur ErÃ¶ffnung des Katholikentags am Mittwoch Papst Leo XIV. gegen Kritik von US-PrÃ¤sident Donald Trump verteidigt. Trump hatte wÃ¼tend auf Friedensaufrufe des aus den USA stammenden Kirchenoberhaupts reagiert und ihm mit Blick auf den Iran vorgeworfen, sich mit einem Land gemein zu machen, "das eine Atomwaffe will".



Trump erfÃ¤hrt in den USA viel Zuspruch von konservativen evangelikalen Christen. Auch der russische Staatschef Putin unterhÃ¤lt enge Beziehungen zur orthodoxen Kirche in seinem Land, die seine Politik einschlieÃŸlich des Kriegs gegen die Ukraine immer wieder Ã¶ffentlich unterstÃ¼tzt. Im Iran und anderen Staaten der Region wiederum berufen sich autoritÃ¤re Machthaber bei ihrer AmtsfÃ¼hrung auf den Islam.