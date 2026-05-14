Politik

Nach Drohnen-Vorfall: Lettische Regierungschefin erklÃ¤rt RÃ¼cktritt

  • AFP - 14. Mai 2026, 11:14 Uhr
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Lettlands Regierungschefin Evika Silina
Bild: AFP

Nach dem Absturz ukrainischer Drohnen in Lettland hat die Regierungschefin der Baltenrepublik, Evika Silina, ihren RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. Zuvor hatte ein wichtiger Koalitionspartner Silinas die lettische Regierung verlassen.

Nach einem Vorfall mit ukrainischen Drohnen in Lettland hat die Regierungschefin der Baltenrepublik, Evika Silina, am Donnerstag ihren RÃ¼cktritt erklÃ¤rt. Silina gab ihren Schritt auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Riga bekannt. Wenige Stunden zuvor hatten die linksgerichteten Progressiven aus Protest gegen die Entlassung ihres Verteidigungsministers Andris Spruds die Regierungskoalition aufgekÃ¼ndigt, wodurch diese ihre Mehrheit im Parlament verlor.

Silina hatte Spruds zum RÃ¼cktritt aufgefordert, weil er nicht in der Lage gewesen sei, den lettischen Luftraum vor dem Eindringen auslÃ¤ndischer Drohnen zu schÃ¼tzen. Am 7. Mai hatten zwei ukrainische Drohnen die russisch-lettische Grenze Ã¼berquert und waren in Lettland abgestÃ¼rzt - mutmaÃŸlich, nachdem deren Steuerung durch die russische Luftabwehr gestÃ¶rt worden war.Â 

Eine der Drohnen traf ein Ã–llager in Rezekne im Osten des Landes, wo ein Brand ausbrach.Â Eine weitere ukrainische Drohne war am 25. MÃ¤rz in Lettland abgestÃ¼rzt. Auch in Estland und in Litauen gingen ukrainische Drohnen zu Boden. Die Ukraine hatte zuvor einen russischen Hafen in der NÃ¤he von St. Petersburg ins Visier genommen.

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