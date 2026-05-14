WeiÃŸes Haus: StraÃŸe von Hormus muss laut Trump und Xi "offen bleiben"

Donald Trump (links) und Xi Jinping am Donnerstag in Peking

US-PrÃ¤sident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sind sich nach Angaben des WeiÃŸen Hauses einig, dass die StraÃŸe von Hormus 'offen bleiben' muss.

US-PrÃ¤sident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sind sich nach Angaben des WeiÃŸen Hauses einig, dass die StraÃŸe von Hormus "offen bleiben" muss. Beide Staatschefs seien bei ihrem Treffen in Peking Ã¼bereingekommen, dass dadurch der "freie Energiefluss" unterstÃ¼tzt werden solle, erklÃ¤rte das WeiÃŸe Haus am Donnerstag weiter.



Das WeiÃŸe Haus bezeichnete das Treffen zwischen Xi und Trump als "gut". Beide Seiten hÃ¤tten "MÃ¶glichkeiten erÃ¶rtert, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verbessern", hieÃŸ es weiter. Angaben zu Taiwan machte das WeiÃŸe Haus hingegen nicht. Xi hatte bei dem Treffen mit Trump vor einem "Konflikt" zwischen China und den USA gewarnt, sollte die Taiwan-Frage "falsch gehandhabt" werden.



Die StraÃŸe von Hormus wird seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar vom Iran weitgehend gesperrt. In der Folge schossen die Energiepreise weltweit in die HÃ¶he. Die US-Armee wiederum blockiert die iranischen HÃ¤fen an der SchifffahrtsstraÃŸe. Seit Anfang April gilt eine fragile Waffenruhe in der Region.



China ist ein wichtiger Abnehmer iranischen Ã–ls. Peking drÃ¤ngt daher auf eine rasche Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus, durch die ein FÃ¼nftel der weltweiten Ã–l- und Gastransporte verlÃ¤uft.