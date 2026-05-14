RÃ¼stungskonzern KNDS prÃ¼ft Ãœbernahme von Mercedes-Werk

Flugabwehrsystem Skyranger 30 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Ludwigsfelde (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsch-franzÃ¶sische Panzerbauer KNDS verhandelt offenbar mit Mercedes-Benz Ã¼ber eine Ãœbernahme des Werks in Ludwigsfelde sÃ¼dlich von Berlin. Das berichtet der "Spiegel". WÃ¤hrend die deutsche Autobranche in der Krise steckt, boomt die RÃ¼stungsindustrie. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass beide Seiten miteinander ins GeschÃ¤ft kommen kÃ¶nnten.



Der RÃ¼stungskonzern, hervorgegangen aus einer Fusion zwischen Krauss-Maffei Wegmann und der franzÃ¶sischen Nexter, will in den kommenden Jahren eine Milliarde Euro in neue KapazitÃ¤ten investieren, um die Nachfrage europÃ¤ischer Armeen nach Panzern und MilitÃ¤rfahrzeugen bedienen zu kÃ¶nnen. Im vergangenen Jahr hatte KNDS das von der SchlieÃŸung bedrohte Alstom-Werk in GÃ¶rlitz Ã¼bernommen.



FÃ¼r die kommenden Monate soll unter anderem eine Bestellung der Bundeswehr von bis zu 3.000 Exemplaren des Radpanzers Boxer im Raum stehen, den KNDS und Rheinmetall in verschiedenen AusfÃ¼hrungen produzieren. Zwar hat KNDS seine Produktion in MÃ¼nchen ausgeweitet, sodass dort bis zu zehn Boxer pro Monat gefertigt werden kÃ¶nnen. Das reicht jedoch fÃ¼r den erwarteten GroÃŸauftrag nicht aus.



Mercedes-Benz produziert in Ludwigsfelde seine sogenannten offenen Baumuster, insbesondere Fahrgestelle, fÃ¼r den Transporter Sprinter. Allerdings soll der Sprinter voraussichtlich von 2030 an im polnischen Jawor hergestellt werden. Damit liefe die Fertigung in Ludwigsfelde aus.



Mit KNDS soll Mercedes nun darÃ¼ber sprechen, das Werk sowie einen Teil der rund 2.000 Mitarbeiter zu Ã¼bernehmen. Im GesprÃ¤ch ist offenbar auch, vor einer KomplettÃ¼bernahme zunÃ¤chst einen Teil des Werks zu mieten und MilitÃ¤rfahrzeuge von KNDS sowie Vans von Mercedes parallel zu produzieren. Eine Entscheidung Ã¼ber die Zukunft des Standorts ist jedoch noch nicht gefallen.



KNDS prÃ¼ft parallel eine Ãœbernahme des VW-Werks in OsnabrÃ¼ck, das die Wolfsburger mangels Auslastung gern in andere HÃ¤nde Ã¼bergeben wÃ¼rden. Rheinmetall war interessiert, hat aber mittlerweile abgewinkt. Mercedes wollte sich zu den GesprÃ¤chen mit KNDS nicht Ã¤uÃŸern, VW erklÃ¤rte, man prÃ¼fe "tragfÃ¤hige Perspektiven" fÃ¼r OsnabrÃ¼ck nach dem Auslauf der aktuellen Fertigung im Jahr 2027 und stehe "mit unterschiedlichen Marktakteuren zu verschiedenen Optionen im Austausch". KNDS bestÃ¤tigte, man spreche mit mehreren Unternehmen Ã¼ber die Ãœbernahme von KapazitÃ¤ten.

