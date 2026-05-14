Bundesregierung beschlieÃŸt StrafverschÃ¤rfung bei Vergewaltigung mit K.O.-Tropfen

Statue von Justitia

Wer unter Einsatz sogenannter K.O.-Tropfen eine Vergewaltigung oder einen Raub begeht, soll kÃ¼nftig mit mindestens fÃ¼nf Jahren GefÃ¤ngnis bestraft werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett beschlossen hat.

Wer unter Einsatz sogenannter K.O.-Tropfen eine Vergewaltigung oder einen Raub begeht, soll kÃ¼nftig mit mindestens fÃ¼nf Jahren Haft bestraft werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett am Mittwoch auf Vorschlag von Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) beschloss. Mit der StrafverschÃ¤rfung soll demnach der besonderen GefÃ¤hrlichkeit Rechnung getragen werden, die von den Substanzen ausgeht. Weitergehende Schritte forderte derweil der Deutsche Richterbund.



"Vergewaltigungen unter Einsatz von K.O.-Tropfen sind besonders hinterhÃ¤ltig und gefÃ¤hrlich", erklÃ¤rte Hubig. "Die TÃ¤ter mischen ihren Opfern heimlich Substanzen unter, um sie gezielt wehrlos zu machen. Tatorte sind Bars und Clubs - aber auch das eigene Zuhause. Die Betroffenen haben oft keine Chance, den Ãœbergriff zu bemerken und abzuwehren."



Hubig sprach von "sexueller Gewalt in einer besonders schlimmen Form - und sie trifft vor allem Frauen". Dabei sei das Dunkelfeld groÃŸ. In einer Dunkelfeld-Studie des Bundeskriminalamts hÃ¤tten fÃ¼nf Prozent angegeben, schon einmal Opfer von K.O.-Tropfen geworden zu sein.Â



Das Strafrecht mÃ¼sse darauf eine harte Antwort geben. Die StrafverschÃ¤rfung sei zudem Teil einer Gesamtstrategie zum besseren Schutz vor Gewalt, betonte die Ministerin. Insbesondere Frauen mÃ¼ssten besser vor Ãœbergriffen geschÃ¼tzt werden.



Das heimliche Verabreichen von K.O.-Tropfen bei einem Raub- oder Sexualdelikt kann bereits heute strafverschÃ¤rfend berÃ¼cksichtigt werden. Allerdings entschied der Bundesgerichtshof (BGH) 2024, dass die Substanzen nicht als "gefÃ¤hrliches Werkzeug" im Sinne des Strafgesetzbuches zu verstehen seien. Damit handelt es sich bei FÃ¤llen mit K.O.-Tropfen nicht um eine besonders schwere Form des sexuellen Ãœbergriffs oder Raubes, fÃ¼r den das Gesetz eine Freiheitsstrafe von mindestens fÃ¼nf Jahren vorsieht.



Stattdessen liegt die Mindeststrafe bei drei Jahren Haft. Mit dem Gesetzentwurf soll diese nun auf fÃ¼nf Jahre erhÃ¶ht werden. Dazu soll der Einsatz gefÃ¤hrlicher Mittel der Verwendung einer Waffe oder eines gefÃ¤hrlichen Werkzeugs bei Raub- oder Sexualdelikten gleichgestellt werden. Mit dem Gesetzentwurf muss sich nun der Bundestag befassen.



Der Deutsche Richterbund (DRB) begrÃ¼ÃŸte die hÃ¶heren Strafen fÃ¼r den Einsatz von K.O.-Tropfen. "Es ist dem Unrechtsgehalt angemessen, die Mindestfreiheitsstrafe fÃ¼r diese FÃ¤lle auf fÃ¼nf Jahre heraufzusetzen", erklÃ¤rte DRB-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Sven Rebehn. Zugleich mahnte er: "Mit einer StrafverschÃ¤rfung allein lÃ¤sst sich der Schutz vor Sexual- und Gewaltdelikten aber kaum verbessern."



Es mÃ¼sse in erster Linie bei der Strafverfolgung angesetzt werden. "Bei den vielfach unterbesetzten Staatsanwaltschaften ziehen sich auch Sexualstrafverfahren hÃ¤ufig zu lange hin", betonte Rebehn. Die Strafjustiz mÃ¼sse schlagkrÃ¤ftiger aufgestellt werden, ansonsten blieben schÃ¤rfere Gesetze "Symbolpolitik".



K.O.-Tropfen sind sogenannte psychotrope Substanzen, die Ã¼ber das zentrale Nervensystem Einfluss auf die Psyche des Menschen nehmen. VerÃ¤ndert werden insbesondere Wahrnehmen, Denken, FÃ¼hlen und Handeln. Sie werden unter anderem fÃ¼r Sexualdelikte und Raubstraftaten missbraucht.