Andrij Jermak (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Ein ukrainisches Anti-Korruptionsgericht hat Untersuchungshaft fÃ¼r Ex-PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak, einen engen Vertrauten von PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj, angeordnet.



Berichten zufolge steht Jermak unter dem Verdacht der GeldwÃ¤sche. Zudem soll er auch enge Kontakte zu einer Esoterik-Beraterin gepflegt und sich von ihr RatschlÃ¤ge zu politischen Entscheidungen auf astrologischer Basis eingeholt haben. Das Gericht setzte die Kaution auf 140 Millionen Hrywnja (etwa 2,72 Millionen Euro) fest, was Jermak die MÃ¶glichkeit gibt, bis zu einer endgÃ¼ltigen Entscheidung in seinem Fall auf freiem FuÃŸ zu bleiben.



Jermak erklÃ¤rte nach der Gerichtsentscheidung, dass er nicht Ã¼ber die erforderlichen finanziellen Mittel verfÃ¼ge und sein Anwalt nun versuchen werde, das Geld durch Freunde und Bekannte aufzubringen. Er kÃ¼ndigte an, dass sein Anwaltsteam Berufung einlegen werde und alle rechtlichen Mittel nutzen wolle, um "Gerechtigkeit und Wahrheit" zu erlangen. Jermak bestritt die VorwÃ¼rfe. PrÃ¤sident Selenskyj selbst steht derzeit nicht unter Verdacht.



Jermak, der ehemalige Stabschef von Selenskyj, war zuvor der HauptverhandlungsfÃ¼hrer der Ukraine in GesprÃ¤chen mit den USA. Er trat im November des vergangenen Jahres im Zuge einer umfassenden Korruptionsermittlung zurÃ¼ck.

