Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Kiew: Ukrainischer Ex-PrÃ¤sidialamtschef Jermak muss in Untersuchungshaft. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.
News
Ukrainischer Ex-PrÃ¤sidialamtschef Jermak muss in Untersuchungshaft
- dts - 14. Mai 2026, 09:16 Uhr
.
Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Kiew: Ukrainischer Ex-PrÃ¤sidialamtschef Jermak muss in Untersuchungshaft. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
Weitere Meldungen
Der Wunschkandidat von US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r die Leitung der einflussreichen Notenbank Fed, Kevin Warsh, kann das Amt am Freitag antreten. Der Senat in WashingtonMehr
Der US-E-Autobauer Tesla hat einen deutlichen Personalaufbau in seinem Werk in GrÃ¼nheide bei Berlin angekÃ¼ndigt. Der Konzern wolle die Batteriezellenfertigung an dem deutschenMehr
WÃ¤hrend die internationale Gemeinschaft weiterhin Ã¼ber Reparationsmechanismen fÃ¼r die Ukraine diskutiert, handelt die ukrainische Wirtschaft lÃ¤ngst eigenstÃ¤ndig. DasMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des schwindenden Vertrauens der BevÃ¶lkerung in die Bundesregierung fordert der Deutsche StÃ¤dte- und Gemeindebund von derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell Entscheidungen zu treffen. "Jetzt zÃ¤hlt, dass endlichMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (VFA) wirft Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vor, die Produktion kritischerMehr