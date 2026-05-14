Ukrainischer Ex-PrÃ¤sidialamtschef Jermak muss in Untersuchungshaft

Tesla will in GrÃ¼nheide 1500 Stellen fÃ¼r Batteriezellenfertigung schaffen Der US-E-Autobauer Tesla hat einen deutlichen Personalaufbau in seinem Werk in GrÃ¼nheide bei Berlin angekÃ¼ndigt. Der Konzern wolle die Batteriezellenfertigung an dem deutschen Mehr