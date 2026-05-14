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Ukrainischer Ex-PrÃ¤sidialamtschef Jermak muss in Untersuchungshaft

  • dts - 14. Mai 2026, 09:16 Uhr

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Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Kiew: Ukrainischer Ex-PrÃ¤sidialamtschef Jermak muss in Untersuchungshaft. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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