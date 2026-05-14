Das Bundesverfassungsgericht verhandelt im Juni Ã¼ber die Beschwerden von ARD und ZDF zum Rundfunkbeitrag. Als Termin fÃ¼r die mÃ¼ndliche Verhandlung legte das Gericht den 23. Juni fest, wie es am Mittwochabend in Karlsruhe mitteilte. Die Ã¶ffentlichen-rechtlichen Sender hatten ihre Beschwerden Ende 2024 eingereicht.
Aktuell betrÃ¤gt der Rundfunkbeitrag 18,36 Euro pro Monat, er sollte schon Anfang 2025 erhÃ¶ht werden. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hatte 2024 ursprÃ¼nglich eine Anhebung der GebÃ¼hr um 58 Cent auf monatlich 18,94 Euro vorgeschlagen. Dazu kam es aber nicht.
Da nicht alle BundeslÃ¤nder zustimmten, wandten sich die Sender an das Gericht. Die Lage Ã¤nderte sich aber Ã¼berraschend im Februar, als die KEF eine Steigerung erst zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt und niedriger als ursprÃ¼nglich gedacht empfahl. Demnach soll der Beitrag ab 2027 um 28 Cent auf 18,64 Euro pro Monat steigen.
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Bundesverfassungsgericht verhandelt im Juni Ã¼ber Rundfunkbeitrag
- AFP - 14. Mai 2026, 08:58 Uhr
Das Bundesverfassungsgericht verhandelt im Juni Ã¼ber die Beschwerden von ARD und ZDF zum Rundfunkbeitrag. Als Termin fÃ¼r die mÃ¼ndliche Verhandlung legte das Gericht in Karlsruhe den 23. Juni fest. Die Beschwerden waren Ende 2024 eingereicht worden.
Das Bundesverfassungsgericht verhandelt im Juni Ã¼ber die Beschwerden von ARD und ZDF zum Rundfunkbeitrag. Als Termin fÃ¼r die mÃ¼ndliche Verhandlung legte das Gericht den 23. Juni fest, wie es am Mittwochabend in Karlsruhe mitteilte. Die Ã¶ffentlichen-rechtlichen Sender hatten ihre Beschwerden Ende 2024 eingereicht.
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