DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die frÃ¼here Kulturstaatsministerin Claudia Roth (GrÃ¼ne) hÃ¤lt den Boykott des Eurovision Song Contests durch fÃ¼nf LÃ¤nder wegen der Teilnahme Israels fÃ¼r den falschen Weg.
Der ESC sei "ein einzigartiges Fest der Vielfalt, bei dem besonders die queere Community sowie die kulturelle Breite Europas und darÃ¼ber hinaus eine BÃ¼hne bekommt", sagte Roth der "Rheinischen Post". Gerade deshalb sei ein Boykott falsch. "Und die israelischen KÃ¼nstlerinnen und KÃ¼nstler, die beim ESC aufgetreten sind, haben immer fÃ¼r das progressive Israel gestanden."
Als Beispiele nannte Roth Dana International, die 1998 mit "Diva" gewann, und Netta Barzilai, die ESC-Siegerin 2018 wurde. Beide stÃ¼nden "fÃ¼r ein diverses und pluralistisches Israel und eben nicht fÃ¼r Netanyahus Regierung und seine vÃ¶lkerrechtswidrige Politik". Roth bedauerte zudem, dass LÃ¤nder wie Irland, "das beim ESC mit legendÃ¤ren Performances Geschichte geschrieben hat", dem Wettbewerb fernblieben. Politische Botschaften lieÃŸen sich beim ESC dennoch senden - das hÃ¤tten Conchita Wurst aus Ã–sterreich und die Ukraine nach Beginn des russischen Angriffskrieges gezeigt, die mit ihrem Beitrag den Wettbewerb gewonnen habe, so Roth.
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Roth kritisiert ESC-Boykott als falschen Weg
- dts - 14. Mai 2026, 08:31 Uhr
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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die frÃ¼here Kulturstaatsministerin Claudia Roth (GrÃ¼ne) hÃ¤lt den Boykott des Eurovision Song Contests durch fÃ¼nf LÃ¤nder wegen der Teilnahme Israels fÃ¼r den falschen Weg.
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