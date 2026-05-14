Wirtschaft

WZB-PrÃ¤sidentin warnt vor KÃ¼rzungen beim Elterngeld

  • dts - 14. Mai 2026, 08:16 Uhr
Bild vergrößern: WZB-PrÃ¤sidentin warnt vor KÃ¼rzungen beim Elterngeld
Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã–konomin Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln warnt vor weiteren KÃ¼rzungen beim Elterngeld und plÃ¤diert stattdessen fÃ¼r eine Reform mit lÃ¤ngeren VÃ¤termonaten.

"Wir sollten nicht darÃ¼ber nachdenken, wie wir beim Elterngeld sparen kÃ¶nnen, sondern wie wir es reformieren kÃ¶nnen", sagte die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB) dem "Handelsblatt". Hintergrund sind die Sparvorgaben fÃ¼r den Haushalt 2027 fÃ¼r Bundesfamilienministerin Karin Prien. 500 Millionen Euro muss die CDU-Politikerin in ihrem Etat einsparen, den GroÃŸteil soll eine Reform des Elterngelds leisten.

Die Politik solle mehr Anreize setzen, "die es MÃ¼ttern ermÃ¶glichen, Kinder zu bekommen und gleichzeitig erwerbstÃ¤tig zu sein", sagte Fuchs-SchÃ¼ndeln. Die Geburtenzahl sei auf einem Rekordtief, zugleich werde durch den Renteneintritt der Babyboomer in den kommenden Jahrzehnten ArbeitskrÃ¤ftemangel herrschen.

Konkret schlÃ¤gt die WZB-PrÃ¤sidentin vor, die VÃ¤termonate auszuweiten und reine MÃ¼ttermonate zu reduzieren. FÃ¼r maximal sieben individuelle Elterngeldmonate solle jedes Elternteil 80 Prozent des Nettoeinkommens ersetzt bekommen. Nehme ein Elternteil mehr Monate, solle der Einkommensersatz auf 50 Prozent sinken. "Das wÃ¼rde den Anreiz erhÃ¶hen, dass Paare sich die Betreuung des Kindes wÃ¤hrend des Elterngeldbezugs paritÃ¤tisch aufteilen", sagte Fuchs-SchÃ¼ndeln.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Pharmaverband kritisiert Warkens Gesetz zur Kassen-Stabilisierung
    Pharmaverband kritisiert Warkens Gesetz zur Kassen-Stabilisierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (VFA) wirft Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vor, die Produktion kritischer

    Mehr
    Normenkontrollrat kritisiert neues Heizungsgesetz
    Normenkontrollrat kritisiert neues Heizungsgesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats, Lutz Goebel, hat das vom Kabinett beschlossene GebÃ¤udemodernisierungsgesetz (GMG) in

    Mehr
    Michael Nikolaides wird BMW-Strategiechef
    Michael Nikolaides wird BMW-Strategiechef

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Michael Nikolaides wird neuer Chef fÃ¼r die Konzernstrategie bei BMW. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise.

    Mehr
    GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten
    GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten
    Tesla will in GrÃ¼nheide 1500 Stellen fÃ¼r Batteriezellenfertigung schaffen
    Tesla will in GrÃ¼nheide 1500 Stellen fÃ¼r Batteriezellenfertigung schaffen
    Rinat Achmetow fordert von Russland Milliarden fÃ¼r zerstÃ¶rtes GeschÃ¤ft
    Rinat Achmetow fordert von Russland Milliarden fÃ¼r zerstÃ¶rtes GeschÃ¤ft
    ADAC: Spritpreise erneut gesunken - Tankrabatt kommt
    ADAC: Spritpreise erneut gesunken - Tankrabatt kommt "groÃŸteils" an
    Merkel sieht sich nicht als politische
    Merkel sieht sich nicht als politische "MÃ¤nnermÃ¶rderin"
    Merkel zeigt VerstÃ¤ndnis fÃ¼r Debatten - und rÃ¤t Merz zu
    Merkel zeigt VerstÃ¤ndnis fÃ¼r Debatten - und rÃ¤t Merz zu "weitem Herz"
    Ministerium: 22 Tote nach jÃ¼ngsten israelischen Angriffen im Libanon
    Ministerium: 22 Tote nach jÃ¼ngsten israelischen Angriffen im Libanon
    Xi empfÃ¤ngt Trump - Warnung vor
    Xi empfÃ¤ngt Trump - Warnung vor "Konflikt" beim Thema Taiwan
    FrÃ¼herer EZB-Chef Draghi erhÃ¤lt Aachener Karlspreis
    FrÃ¼herer EZB-Chef Draghi erhÃ¤lt Aachener Karlspreis
    Dritte GesprÃ¤chsrunde zwischen Israel und Libanon in Washington
    Dritte GesprÃ¤chsrunde zwischen Israel und Libanon in Washington

    Top Meldungen

    StÃ¤dte- und Gemeindebund fordert mehr Pragmatismus von Regierung
    StÃ¤dte- und Gemeindebund fordert mehr Pragmatismus von Regierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des schwindenden Vertrauens der BevÃ¶lkerung in die Bundesregierung fordert der Deutsche StÃ¤dte- und Gemeindebund von der

    Mehr
    HandwerksprÃ¤sident fordert Reformen von der Regierung
    HandwerksprÃ¤sident fordert Reformen von der Regierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell Entscheidungen zu treffen. "Jetzt zÃ¤hlt, dass endlich

    Mehr
    GrÃ¼ne fordern hÃ¶heren Spitzensteuersatz
    GrÃ¼ne fordern hÃ¶heren Spitzensteuersatz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen haben in der Debatte um eine Steuerreform die Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 45 Prozent ab zu versteuernden Jahreseinkommen von

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts