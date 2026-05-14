WZB-PrÃ¤sidentin warnt vor KÃ¼rzungen beim Elterngeld

Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã–konomin Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln warnt vor weiteren KÃ¼rzungen beim Elterngeld und plÃ¤diert stattdessen fÃ¼r eine Reform mit lÃ¤ngeren VÃ¤termonaten.



"Wir sollten nicht darÃ¼ber nachdenken, wie wir beim Elterngeld sparen kÃ¶nnen, sondern wie wir es reformieren kÃ¶nnen", sagte die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB) dem "Handelsblatt". Hintergrund sind die Sparvorgaben fÃ¼r den Haushalt 2027 fÃ¼r Bundesfamilienministerin Karin Prien. 500 Millionen Euro muss die CDU-Politikerin in ihrem Etat einsparen, den GroÃŸteil soll eine Reform des Elterngelds leisten.



Die Politik solle mehr Anreize setzen, "die es MÃ¼ttern ermÃ¶glichen, Kinder zu bekommen und gleichzeitig erwerbstÃ¤tig zu sein", sagte Fuchs-SchÃ¼ndeln. Die Geburtenzahl sei auf einem Rekordtief, zugleich werde durch den Renteneintritt der Babyboomer in den kommenden Jahrzehnten ArbeitskrÃ¤ftemangel herrschen.



Konkret schlÃ¤gt die WZB-PrÃ¤sidentin vor, die VÃ¤termonate auszuweiten und reine MÃ¼ttermonate zu reduzieren. FÃ¼r maximal sieben individuelle Elterngeldmonate solle jedes Elternteil 80 Prozent des Nettoeinkommens ersetzt bekommen. Nehme ein Elternteil mehr Monate, solle der Einkommensersatz auf 50 Prozent sinken. "Das wÃ¼rde den Anreiz erhÃ¶hen, dass Paare sich die Betreuung des Kindes wÃ¤hrend des Elterngeldbezugs paritÃ¤tisch aufteilen", sagte Fuchs-SchÃ¼ndeln.

