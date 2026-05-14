Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã–konomin Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln warnt vor weiteren KÃ¼rzungen beim Elterngeld und plÃ¤diert stattdessen fÃ¼r eine Reform mit lÃ¤ngeren VÃ¤termonaten.
"Wir sollten nicht darÃ¼ber nachdenken, wie wir beim Elterngeld sparen kÃ¶nnen, sondern wie wir es reformieren kÃ¶nnen", sagte die PrÃ¤sidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fÃ¼r Sozialforschung (WZB) dem "Handelsblatt". Hintergrund sind die Sparvorgaben fÃ¼r den Haushalt 2027 fÃ¼r Bundesfamilienministerin Karin Prien. 500 Millionen Euro muss die CDU-Politikerin in ihrem Etat einsparen, den GroÃŸteil soll eine Reform des Elterngelds leisten.
Die Politik solle mehr Anreize setzen, "die es MÃ¼ttern ermÃ¶glichen, Kinder zu bekommen und gleichzeitig erwerbstÃ¤tig zu sein", sagte Fuchs-SchÃ¼ndeln. Die Geburtenzahl sei auf einem Rekordtief, zugleich werde durch den Renteneintritt der Babyboomer in den kommenden Jahrzehnten ArbeitskrÃ¤ftemangel herrschen.
Konkret schlÃ¤gt die WZB-PrÃ¤sidentin vor, die VÃ¤termonate auszuweiten und reine MÃ¼ttermonate zu reduzieren. FÃ¼r maximal sieben individuelle Elterngeldmonate solle jedes Elternteil 80 Prozent des Nettoeinkommens ersetzt bekommen. Nehme ein Elternteil mehr Monate, solle der Einkommensersatz auf 50 Prozent sinken. "Das wÃ¼rde den Anreiz erhÃ¶hen, dass Paare sich die Betreuung des Kindes wÃ¤hrend des Elterngeldbezugs paritÃ¤tisch aufteilen", sagte Fuchs-SchÃ¼ndeln.
Wirtschaft
WZB-PrÃ¤sidentin warnt vor KÃ¼rzungen beim Elterngeld
- dts - 14. Mai 2026, 08:16 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ã–konomin Nicola Fuchs-SchÃ¼ndeln warnt vor weiteren KÃ¼rzungen beim Elterngeld und plÃ¤diert stattdessen fÃ¼r eine Reform mit lÃ¤ngeren VÃ¤termonaten.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (VFA) wirft Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vor, die Produktion kritischerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats, Lutz Goebel, hat das vom Kabinett beschlossene GebÃ¤udemodernisierungsgesetz (GMG) inMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Michael Nikolaides wird neuer Chef fÃ¼r die Konzernstrategie bei BMW. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise.Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des schwindenden Vertrauens der BevÃ¶lkerung in die Bundesregierung fordert der Deutsche StÃ¤dte- und Gemeindebund von derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell Entscheidungen zu treffen. "Jetzt zÃ¤hlt, dass endlichMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen haben in der Debatte um eine Steuerreform die Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 45 Prozent ab zu versteuernden Jahreseinkommen vonMehr