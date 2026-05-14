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Notfallvorsorge kostet Haushalte im Schnitt 900 Euro

  • dts - 14. Mai 2026, 08:00 Uhr
Bild vergrößern: Notfallvorsorge kostet Haushalte im Schnitt 900 Euro
Licht in Wohnungen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenn Haushalte sich entsprechend der offiziellen Empfehlungen des Bundes fÃ¼r Krisen wappnen wollen, mÃ¼ssen sie dafÃ¼r im Schnitt rund 900 Euro ausgeben. Zu diesem Schluss kommt eine Auswertung der Deutschen Kreditbank (DKB), Ã¼ber die das Wirtschaftsmagazin "Capital" berichtet. Die Analyse basiert auf den durchschnittlichen Marktpreisen fÃ¼r Produkte, die sich auf der offiziellen Checkliste des Bundesamts fÃ¼r BevÃ¶lkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) finden.

Besonders teuer ist demnach der Bereich Energie - allein fÃ¼r einen Gasheizer veranschlagt die DKB durchschnittlich 143,48 Euro. Zweitteuerstes Einzelprodukt ist demnach die Campingtoilette mit 121,68 Euro. Insgesamt summieren sich die Produkte auf 903,18 Euro, wenn man vollstÃ¤ndig vorsorgen mÃ¶chte. Das entspricht knapp 30 Prozent des Median-Giroguthabens von rund 3.000 Euro, was die Deutschen laut Bundesbank auf dem Girokonto liegen haben.

Das BBK bestÃ¤tigte auf Anfrage von "Capital", dass Kosten in dieser HÃ¶he plausibel sind - zumindest, wenn alles neu angeschafft werden mÃ¼sse. Die BehÃ¶rde erklÃ¤rte, dass ihnen bewusst sei, dass nicht jeder einen Notvorrat fÃ¼r zehn Tage und dazu alle GegenstÃ¤nde ihrer Checklisten anschaffen oder lagern kÃ¶nne. Wer kÃ¶nne, solle aber Vorsorge treffen. "Wichtig dabei ist: auch kleine VorrÃ¤te und Vorsorgeschritte helfen bereits."

Immer wieder sorgen Extremwetter oder andere NotfÃ¤lle dafÃ¼r, dass Menschen einige Tage autark Ã¼berstehen mÃ¼ssen - zuletzt im Januar in Berlin, als tagelang der Strom bei eisigen Temperaturen ausfiel.

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