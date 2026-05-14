Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) hÃ¤lt nicht viel von dem Vorwurf, sie habe mÃ¤nnliche Konkurrenten in ihrer Karriere systematisch verdrÃ¤ngt. Angesprochen auf das Etikett der "mÃ¤nnermordenden Merkel", das im Zuge ihres damaligen Machtkampfes mit dem heutigen Kanzler Friedrich Merz geprÃ¤gt wurde, entgegnete sie gegenÃ¼ber dem "Focus": "MÃ¤nner werfen andauernd MÃ¤nner aus der Bahn. Und wenn jetzt eine Frau das tut, den Weg zu einer Position fÃ¼r sich genauso beansprucht wie ein Mann, dann redet man von der 'mÃ¤nnermordenden Merkel'."
Dieser Vorwurf sei aber "haltlos" und "absurd", sagte Merkel dem "Focus" laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Er sei ein Beleg dafÃ¼r, dass es zum damaligen Zeitpunkt noch keine Erfahrung mit Frauen in solchen politischen Konkurrenzsituationen gegeben habe. Wer in ein hohes Amt wolle, mÃ¼sse Auswahlprozesse durchlaufen, bei denen nie alle glÃ¼cklich seien, sagte Merkel weiter. Ihr selbst sei erst als Kanzlerin klar geworden, dass es in der CDU schwieriger war, Frau zu sein als aus dem Osten zu kommen.
Politik
Merkel sieht sich nicht als politische "MÃ¤nnermÃ¶rderin"
- AFP - 14. Mai 2026, 06:26 Uhr
Altkanzlerin Merkel hÃ¤lt nicht viel von dem Vorwurf, sie habe mÃ¤nnliche Konkurrenten in ihrer Karriere systematisch verdrÃ¤ngt. Das sei 'absurd' und auch 'haltlos'.
Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) hÃ¤lt nicht viel von dem Vorwurf, sie habe mÃ¤nnliche Konkurrenten in ihrer Karriere systematisch verdrÃ¤ngt. Angesprochen auf das Etikett der "mÃ¤nnermordenden Merkel", das im Zuge ihres damaligen Machtkampfes mit dem heutigen Kanzler Friedrich Merz geprÃ¤gt wurde, entgegnete sie gegenÃ¼ber dem "Focus": "MÃ¤nner werfen andauernd MÃ¤nner aus der Bahn. Und wenn jetzt eine Frau das tut, den Weg zu einer Position fÃ¼r sich genauso beansprucht wie ein Mann, dann redet man von der 'mÃ¤nnermordenden Merkel'."
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