Politik

Merkel sieht sich nicht als politische "MÃ¤nnermÃ¶rderin"

  • AFP - 14. Mai 2026, 06:26 Uhr
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Merz und Merkel (im Februar in Stuttgart)
Bild: AFP

Altkanzlerin Merkel hÃ¤lt nicht viel von dem Vorwurf, sie habe mÃ¤nnliche Konkurrenten in ihrer Karriere systematisch verdrÃ¤ngt. Das sei 'absurd' und auch 'haltlos'.

Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) hÃ¤lt nicht viel von dem Vorwurf, sie habe mÃ¤nnliche Konkurrenten in ihrer Karriere systematisch verdrÃ¤ngt. Angesprochen auf das Etikett der "mÃ¤nnermordenden Merkel", das im Zuge ihres damaligen Machtkampfes mit dem heutigen Kanzler Friedrich Merz geprÃ¤gt wurde, entgegnete sie gegenÃ¼ber dem "Focus": "MÃ¤nner werfen andauernd MÃ¤nner aus der Bahn. Und wenn jetzt eine Frau das tut, den Weg zu einer Position fÃ¼r sich genauso beansprucht wie ein Mann, dann redet man von der 'mÃ¤nnermordenden Merkel'."

Dieser Vorwurf sei aber "haltlos" und "absurd", sagte Merkel dem "Focus" laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Er sei ein Beleg dafÃ¼r, dass es zum damaligen Zeitpunkt noch keine Erfahrung mit Frauen in solchen politischen Konkurrenzsituationen gegeben habe. Wer in ein hohes Amt wolle, mÃ¼sse Auswahlprozesse durchlaufen, bei denen nie alle glÃ¼cklich seien, sagte Merkel weiter. Ihr selbst sei erst als Kanzlerin klar geworden, dass es in der CDU schwieriger war, Frau zu sein als aus dem Osten zu kommen.

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