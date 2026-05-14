Die frÃ¼here Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu mehr Toleranz fÃ¼r Debatten innerhalb der Regierung aufgerufen. "Die Debatte wird heute immer sofort 'Streit' genannt", kritisierte Merkel gegenÃ¼ber dem "Focus" laut Vorabmeldung vom Donnerstag. "Ich finde, Politiker mÃ¼ssen klarmachen: Es gibt keine LÃ¶sungsfindung, die nicht Ã¼ber irgendeine Debatte geht." Dem aktuellen Kanzler Friedrich Merz empfahl sie gegenÃ¼ber dem Koalitionspartner SPD "ein weites Herz".
Merkel nahm die Regierung gegen den Vorwurf der Zerstrittenheit in Schutz. Dass in einer Koalition bei komplexen Themen wie der Gesundheitsreform nur gleiche Meinungen herrschten, sei "schier ausgeschlossen", sagte sie. "Das sind Meinungsfindungen, die finden im Ã¶ffentlichen Raum statt. Aber dann mÃ¼ssen wir damit verantwortungsvoll umgehen und nicht immer skandalisieren."
Besorgt zeigte sich die Altkanzlerin Ã¼ber ein schwindendes Ansehen politischer Einigungen. "Der Kompromiss wird dann auch noch niedergemacht, dabei liegt es in der Natur der Sache", betonte Merkel. "Kompromiss ist das, was Vielfalt mÃ¶glich und mehrheitsfÃ¤hig macht." Zur Veranschaulichung zog sie einen privaten Vergleich: Sie kÃ¶nne sich nicht einmal in ihrer eigenen Familie mit fÃ¼nf oder sechs Personen immer durchsetzen.Â
Mit Blick auf die Regierungsarbeit unterstrich Merkel die Bedeutung persÃ¶nlicher KanÃ¤le zwischen den Spitzen der Koalitionspartner. UnabhÃ¤ngig von der Parteifarbe â€“ ob FDP oder SPD â€“ sei es fÃ¼r sie essenziell gewesen, einen Raum fÃ¼r GesprÃ¤che mit den Parteivorsitzenden zu haben, in dem eine "Vertrauens-Grundbasis" herrsche.
Politik
Merkel zeigt VerstÃ¤ndnis fÃ¼r Debatten - und rÃ¤t Merz zu "weitem Herz"
- AFP - 14. Mai 2026, 06:26 Uhr
Die frÃ¼here Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hat zu mehr Toleranz fÃ¼r Debatten innerhalb der Regierung aufgerufen. 'Die Debatte wird heute immer sofort 'Streit' genannt', sagte Merkel.
Die frÃ¼here Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu mehr Toleranz fÃ¼r Debatten innerhalb der Regierung aufgerufen. "Die Debatte wird heute immer sofort 'Streit' genannt", kritisierte Merkel gegenÃ¼ber dem "Focus" laut Vorabmeldung vom Donnerstag. "Ich finde, Politiker mÃ¼ssen klarmachen: Es gibt keine LÃ¶sungsfindung, die nicht Ã¼ber irgendeine Debatte geht." Dem aktuellen Kanzler Friedrich Merz empfahl sie gegenÃ¼ber dem Koalitionspartner SPD "ein weites Herz".
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