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Merkel mahnt AnschlusslÃ¶sung bei Rente an

  • dts - 14. Mai 2026, 06:00 Uhr
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Ã„lteres Paar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnt dazu, die Debatte um die Rente mit mehr Mut und Ehrlichkeit Ã¼ber kÃ¼nftige Belastungen zu fÃ¼hren. Die Menschen in Deutschland leisteten bereits seit Jahren einen erheblichen Beitrag zur Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme, dieser mÃ¼sse jedoch politisch besser kommuniziert werden, sagte sie dem Nachrichtenmagazin Focus.

"Vielleicht wÃ¤re es hilfreich, wenn heute den Menschen auch mal gesagt wÃ¼rde: Schaut, ihr leistet eigentlich seit 2005 jedes Jahr einen Beitrag dazu, dass wir jedes Jahr das demografische Problem lÃ¶sen", sagte Merkel. Sie verwies darauf, dass die schrittweise Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre eine enorme kollektive Anstrengung darstelle: "Jeder Jahrgang arbeitet einen Monat lÃ¤nger, in Zukunft sogar zwei." Wer 2029 in Rente gehe, habe im Vergleich zu 2005 zwei Lebensjahre mehr gearbeitet. "Das ist fÃ¼r manche Menschen, die auch kÃ¶rperlich schwere Arbeit machen, ein Beitrag."

Gleichzeitig forderte die Altkanzlerin die aktuelle Politik auf, rechtzeitig neue Konzepte fÃ¼r die Zeit nach dem Auslaufen der aktuellen Regelungen vorzulegen. "Wenn man sagt: Das haben wir hingekriegt, aber nach 2029 haben wir keine neue Regelung und das demografische Problem bleibt, wir mÃ¼ssen eine AnschlusslÃ¶sung finden - dann, glaube ich, kann man viele Menschen davon Ã¼berzeugen", so Merkel. Die allermeisten BÃ¼rger wollten schlieÃŸlich, dass auch ihre Kinder und Enkel eine verlÃ¤ssliche Alterssicherung haben.

RÃ¼ckblickend verteidigte Merkel die Entscheidung zur Rente mit 67 gegen den Vorwurf, es habe sich dabei lediglich um eine moderierende Politik gehandelt. "Die Rente mit 67 war keine Moderation", stellte sie klar. Entscheidend fÃ¼r die Akzeptanz solcher Reformen sei die klare Benennung der Ziele. "Menschen mÃ¼ssen wissen, mit welchem Ziel mache ich etwas", so Merkel. Es sei die Kunst der Politik, nicht eine Gruppe gegen eine andere auszuspielen: "Ich muss sagen: Wozu mache ich es? Wer leistet heute schon welchen Beitrag? Wer muss in Zukunft welchen Beitrag leisten?" Nur durch diese Transparenz lieÃŸen sich notwendige Anpassungen in einer sich verÃ¤ndernden Welt durchsetzen.

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