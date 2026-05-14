Merkel plant Stipendium fÃ¼r benachteiligte Jugendliche

Angela Merkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) erwÃ¤gt die Einrichtung eines Stipendiums fÃ¼r junge Menschen in schwierigen Lebenslagen. "Im Augenblick denke ich in die Richtung, ein Stipendium zu vergeben", sagte sie dem Nachrichtenmagazin Focus.



Das FÃ¶rderprogramm solle sich nicht an leistungsstarke Studierende richten, sondern an Jugendliche in der Ãœbergangsphase zwischen Schule und Ausbildung. Es sei gedacht fÃ¼r Menschen, die zwischen Schule und Ausbildung eine schwierige Lebenssituation hÃ¤tten, wo die staatlichen MaÃŸnahmen noch nicht so griffen, so Merkel.



Mit einer kleinen UnterstÃ¼tzung wolle man zeigen: "Jeder kann es schaffen." Das gesellschaftliche Aufstiegsversprechen sei jedoch in Gefahr. Zu wenige glaubten daran, dass das mÃ¶glich sei. Da kÃ¶nne ein solches Stipendium vielleicht ein Beispiel sein, sagte die Ex-Bundeskanzlerin.

