Bei den jÃ¼ngsten israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon sind nach neuen Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut 22 Menschen getÃ¶tet worden. Unter den Toten infolge der Angriffe von Mittwoch seien acht Kinder, teilte das Ministerium mit. Zuvor war von zwÃ¶lf Toten die Rede gewesen. Die amtliche Nachrichtenagentur NNA meldete, die israelische Armee habe etwa 40 Ziele im SÃ¼den und Osten angegriffen.Â
Ungeachtet einer seit Mitte April geltenden Feuerpause greifen sich Israel und die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon weiter gegenseitig an. Mit Angriffen auf Israel hatte die Â Hisbollah den Libanon Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen.
Parallel dazu laufen erstmals seit Jahrzehnten direkteÂ Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel. Vertreter beider LÃ¤nder kommen am Donnerstag erneut fÃ¼r GesprÃ¤che in Washington zusammen. Die Hisbollah, deren erklÃ¤rtes Ziel Israels Vernichtung ist, lehnt die direkten GesprÃ¤che zwischen den NachbarlÃ¤ndern ab. Israel und der Libanon unterhalten offiziell keine diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.
Brennpunkte
Ministerium: 22 Tote nach jÃ¼ngsten israelischen Angriffen im Libanon
- AFP - 14. Mai 2026, 05:35 Uhr
Bei den jÃ¼ngsten israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon sind nach neuen Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut 22 Menschen getÃ¶tet worden. Laut Medien griff die israelische Armee etwa 40 Ziele im SÃ¼den und Osten an.
Bei den jÃ¼ngsten israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon sind nach neuen Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut 22 Menschen getÃ¶tet worden. Unter den Toten infolge der Angriffe von Mittwoch seien acht Kinder, teilte das Ministerium mit. Zuvor war von zwÃ¶lf Toten die Rede gewesen. Die amtliche Nachrichtenagentur NNA meldete, die israelische Armee habe etwa 40 Ziele im SÃ¼den und Osten angegriffen.Â
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