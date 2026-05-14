Beim Eurovision Song Contest (ESC) in der Ã¶sterreichischen Hauptstadt Wien werden am Donnerstag (21.00 Uhr) die letzten PlÃ¤tze fÃ¼r das Finale am Samstag vergeben. Insgesamt 15 LÃ¤nder treten in der Stadthalle gegeneinander an, zehn von ihnen werden nach einer Abstimmung von Jury und Publikum das Finale des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs erreichen.
Zu den Teilnehmern im zweiten Halbfinale zÃ¤hlen die zum erweiterten Favoritenkreis zÃ¤hlenden Starter aus DÃ¤nemark und Australien. Deutschland ist fÃ¼r das Finale am Samstag als einer der vier groÃŸen Geldgeber des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs gesetzt. Die Halbfinalshow wird im Spartensender One Ã¼bertragen.
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Mitfavorit Australien startet in zweitem ESC-Halbfinale in Wien
- AFP - 14. Mai 2026, 04:04 Uhr
Beim Eurovision Song Contest (ESC) in der Ã¶sterreichischen Hauptstadt Wien werden die letzten PlÃ¤tze fÃ¼r das Finale vergeben. Insgesamt 15 LÃ¤nder treten in der Stadthalle gegeneinander an, darunter auch das mitfavorisierte Australien.
Beim Eurovision Song Contest (ESC) in der Ã¶sterreichischen Hauptstadt Wien werden am Donnerstag (21.00 Uhr) die letzten PlÃ¤tze fÃ¼r das Finale am Samstag vergeben. Insgesamt 15 LÃ¤nder treten in der Stadthalle gegeneinander an, zehn von ihnen werden nach einer Abstimmung von Jury und Publikum das Finale des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs erreichen.
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