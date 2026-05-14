Kulturstaatsminister Wolfram Weimer rÃ¤umt der deutschen ESC-Teilnehmerin Sarah Engels gute Chancen beim Finale des Eurovision Song Contest am Samstag in Wien ein. "Nach ihrem sensationellen Auftritt beim Halbfinale bin ich sicher, dass Sarah Europa mit ihrer Stimme und ihrem Auftritt sehr positiv Ã¼berraschen kann", sagte Weimer der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Er fÃ¼gte hinzu: "Die Bundesregierung drÃ¼ckt ihr am Samstagabend ganz fest die Daumen."
Engels habe mit ihrem Titel "Fire" einen "tollen Song", sagte Weimer. Sie stehe fÃ¼r "Lebensfreude und Frauen-Power aus Deutschland". Engels sei "eine groÃŸartige Botschafterin unseres Landes beim ESC" in der Ã¶sterreichischen Hauptstadt, fÃ¼gte er hinzu.Â
Deutschland ist fÃ¼r das Finale am Samstag als einer der vier groÃŸen Geldgeber des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs gesetzt. Am Donnerstag werden im zweiten Halbfinale die restlichen PlÃ¤tze fÃ¼r das Finale vergeben. Das erste Halbfinale hatte am Dienstag stattgefunden; dabei trat Engels auÃŸer Konkurrenz auf.
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Weimer: Bundesregierung drÃ¼ckt deutscher ESC-Starterin Engels "ganz fest die Daumen"
- AFP - 14. Mai 2026, 03:52 Uhr
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer rÃ¤umt der deutschen ESC-Teilnehmerin Sarah Engels gute Chancen beim Finale des Eurovision Song Contest am Samstag in Wien ein. 'Die Bundesregierung drÃ¼ckt ihr am Samstagabend ganz fest die Daumen.'
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer rÃ¤umt der deutschen ESC-Teilnehmerin Sarah Engels gute Chancen beim Finale des Eurovision Song Contest am Samstag in Wien ein. "Nach ihrem sensationellen Auftritt beim Halbfinale bin ich sicher, dass Sarah Europa mit ihrer Stimme und ihrem Auftritt sehr positiv Ã¼berraschen kann", sagte Weimer der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Er fÃ¼gte hinzu: "Die Bundesregierung drÃ¼ckt ihr am Samstagabend ganz fest die Daumen."
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