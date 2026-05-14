Lifestyle

Weimer: Bundesregierung drÃ¼ckt deutscher ESC-Starterin Engels "ganz fest die Daumen"

  • AFP - 14. Mai 2026, 03:52 Uhr
Bild vergrößern: Weimer: Bundesregierung drÃ¼ckt deutscher ESC-Starterin Engels ganz fest die Daumen
Sarah Engels
Bild: AFP

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer rÃ¤umt der deutschen ESC-Teilnehmerin Sarah Engels gute Chancen beim Finale des Eurovision Song Contest am Samstag in Wien ein. 'Die Bundesregierung drÃ¼ckt ihr am Samstagabend ganz fest die Daumen.'

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer rÃ¤umt der deutschen ESC-Teilnehmerin Sarah Engels gute Chancen beim Finale des Eurovision Song Contest am Samstag in Wien ein. "Nach ihrem sensationellen Auftritt beim Halbfinale bin ich sicher, dass Sarah Europa mit ihrer Stimme und ihrem Auftritt sehr positiv Ã¼berraschen kann", sagte Weimer der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Er fÃ¼gte hinzu: "Die Bundesregierung drÃ¼ckt ihr am Samstagabend ganz fest die Daumen."

Engels habe mit ihrem Titel "Fire" einen "tollen Song", sagte Weimer. Sie stehe fÃ¼r "Lebensfreude und Frauen-Power aus Deutschland". Engels sei "eine groÃŸartige Botschafterin unseres Landes beim ESC" in der Ã¶sterreichischen Hauptstadt, fÃ¼gte er hinzu.Â 

Deutschland ist fÃ¼r das Finale am Samstag als einer der vier groÃŸen Geldgeber des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs gesetzt. Am Donnerstag werden im zweiten Halbfinale die restlichen PlÃ¤tze fÃ¼r das Finale vergeben. Das erste Halbfinale hatte am Dienstag stattgefunden; dabei trat Engels auÃŸer Konkurrenz auf.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Mitfavorit Australien startet in zweitem ESC-Halbfinale in Wien
    Mitfavorit Australien startet in zweitem ESC-Halbfinale in Wien

    Beim Eurovision Song Contest (ESC) in der Ã¶sterreichischen Hauptstadt Wien werden am Donnerstag (21.00 Uhr) die letzten PlÃ¤tze fÃ¼r das Finale am Samstag vergeben. Insgesamt 15

    Mehr
    FuÃŸball-WM: Kalifornien prÃ¼ft mÃ¶gliche VerstÃ¶ÃŸe beim Ticket-Verkauf
    FuÃŸball-WM: Kalifornien prÃ¼ft mÃ¶gliche VerstÃ¶ÃŸe beim Ticket-Verkauf

    Fast einen Monat vor Beginn der FuÃŸball-Weltmeisterschaft hat der US-Bundesstaat Kalifornien vom WeltfuÃŸballverband Fifa Klarstellungen wegen mÃ¶glicher VerstÃ¶ÃŸe im

    Mehr
    Ã–zdemir will sich von Berlin
    Ã–zdemir will sich von Berlin "abheben"

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der neue baden-wÃ¼rttembergische MinisterprÃ¤sident Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne) hat zum Start seiner grÃ¼n-schwarzen Koalition erklÃ¤rt, sich von

    Mehr
    GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten
    GrÃ¼nes Licht des Senats: Neuer US-Zentralbankchef Warsh kann Freitag antreten
    Tesla will in GrÃ¼nheide 1500 Stellen fÃ¼r Batteriezellenfertigung schaffen
    Tesla will in GrÃ¼nheide 1500 Stellen fÃ¼r Batteriezellenfertigung schaffen
    Rinat Achmetow fordert von Russland Milliarden fÃ¼r zerstÃ¶rtes GeschÃ¤ft
    Rinat Achmetow fordert von Russland Milliarden fÃ¼r zerstÃ¶rtes GeschÃ¤ft
    ADAC: Spritpreise erneut gesunken - Tankrabatt kommt
    ADAC: Spritpreise erneut gesunken - Tankrabatt kommt "groÃŸteils" an
    Trump von Xi empfangen - US-PrÃ¤sident hofft auf
    Trump von Xi empfangen - US-PrÃ¤sident hofft auf "fantastische Zukunft" mit China
    FrÃ¼herer EZB-Chef Draghi erhÃ¤lt Aachener Karlspreis
    FrÃ¼herer EZB-Chef Draghi erhÃ¤lt Aachener Karlspreis
    Dritte GesprÃ¤chsrunde zwischen Israel und Libanon in Washington
    Dritte GesprÃ¤chsrunde zwischen Israel und Libanon in Washington
    Zeremonie fÃ¼r Irans FuÃŸballer in Teheran knapp einen Monat vor WM-Beginn
    Zeremonie fÃ¼r Irans FuÃŸballer in Teheran knapp einen Monat vor WM-Beginn
    WHO: Nach Hantavirus-Ausbruch auf
    WHO: Nach Hantavirus-Ausbruch auf "Hondius" Andesstamm in acht FÃ¤llen nachgewiesen
    Emirate weisen
    Emirate weisen "Berichte" Ã¼ber geheimem Besuch Netanjahus zurÃ¼ck

    Top Meldungen

    StÃ¤dte- und Gemeindebund fordert mehr Pragmatismus von Regierung
    StÃ¤dte- und Gemeindebund fordert mehr Pragmatismus von Regierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des schwindenden Vertrauens der BevÃ¶lkerung in die Bundesregierung fordert der Deutsche StÃ¤dte- und Gemeindebund von der

    Mehr
    HandwerksprÃ¤sident fordert Reformen von der Regierung
    HandwerksprÃ¤sident fordert Reformen von der Regierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell Entscheidungen zu treffen. "Jetzt zÃ¤hlt, dass endlich

    Mehr
    Pharmaverband kritisiert Warkens Gesetz zur Kassen-Stabilisierung
    Pharmaverband kritisiert Warkens Gesetz zur Kassen-Stabilisierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (VFA) wirft Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vor, die Produktion kritischer

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts