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FuÃŸball-WM: Kalifornien prÃ¼ft mÃ¶gliche VerstÃ¶ÃŸe beim Ticket-Verkauf

  • AFP - 13. Mai 2026, 22:02 Uhr
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WM-Werbung in Los Angeles
Bild: AFP

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat vom WeltfuÃŸballverband Fifa Klarstellungen wegen mÃ¶glicher VerstÃ¶ÃŸe im Zusammenhang mit dem Ticketverkauf fÃ¼r die FuÃŸball-Weltmeisterschaft verlangt.

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat vom WeltfuÃŸballverband Fifa Klarstellungen wegen mÃ¶glicher VerstÃ¶ÃŸe im Zusammenhang mit dem Ticketverkauf fÃ¼r die FuÃŸball-Weltmeisterschaft verlangt. Das teilte Generalstaatsanwalt Rob Bonta am Mittwoch mit. Einem Medienbericht zufolge sollen FuÃŸballfans Tickets der teuersten Kategorie 1 gekauft haben, bevor sie dann PlÃ¤tze erhielten, die zuvor in einer gÃ¼nstigeren Kategorie ausgewiesen worden waren.

"Kalifornierinnen und Kalifornier sollten sich darauf verlassen kÃ¶nnen, dass die gekauften PlÃ¤tze den Angaben entsprechen", erklÃ¤rte Bonta.Â 

Die Fan-Organisation Football Supporters Europe (FSE) hat die Ticketpreise bei der diesjÃ¤hrigen Weltmeisterschaft als "Wucher" kritisiert. Die FuÃŸball-WM findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt.

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