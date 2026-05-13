Ã–zdemir will sich von Berlin "abheben"

Cem Ã–zdemir (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der neue baden-wÃ¼rttembergische MinisterprÃ¤sident Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne) hat zum Start seiner grÃ¼n-schwarzen Koalition erklÃ¤rt, sich von Berlin "abheben" zu wollen. Man wolle "die Dinge intern lÃ¶sen und dann, wenn wir uns geeint haben, dann an die Ã–ffentlichkeit treten", sagte er im ZDF-"Heute Journal".



Man habe jetzt eine einmalige Chance, zu zeigen, dass Demokraten Probleme lÃ¶sen kÃ¶nnen, so der Regierungschef. Man kÃ¶nne respektvoll miteinander umgehen und sich gegenseitig auch mal recht geben. "Also alles das, was in Berlin gerade leider nicht stattfindet".



Ã–zdemir sprach auch Ã¼ber den Finanzierungsvorbehalt, unter dem die Vorhaben seiner Koalition stehen: "Da unterscheiden wir uns von Berlin. (â€¦) Wir kÃ¶nnen nicht Schulden machen wie die Weltmeister".

