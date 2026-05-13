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Maduros Sohn rÃ¤umt Versagen des Chavismo ein

  • dts - 13. Mai 2026, 21:41 Uhr
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Venezuela (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Caracas (dts Nachrichtenagentur) - NicolÃ¡s Maduro Guerra, der Sohn des in den USA inhaftierten venezolanischen Ex-Machthabers NicolÃ¡s Maduro, sorgt sich um die Gesundheit seines Vaters. Sein Vater habe sich "immer sehr gesund ernÃ¤hrt", sagte Nicolasito, wie er im Land genannt wird, dem "Spiegel". Viel GemÃ¼se, wenig Zucker - "jetzt nimmt er vor allem Kohlenhydrate zu sich, hochverarbeitete Lebensmittel, zu viel Salz".

Maduro war in der Nacht des 3. Januar in einer spektakulÃ¤ren MilitÃ¤roperation von US-Elitesoldaten festgenommen und auÃŸer Landes gebracht worden. Der Angriff auf die Hauptstadt Caracas habe die venezolanische FÃ¼hrung Ã¼berrascht. "Wenn sie angreifen, dachte ich, dann an irgendeinem anderen Ort und mit dem Ziel, einen Raum fÃ¼r Verhandlungen zu Ã¶ffnen", sagte Maduro Guerra. Er gestand, die technologischen FÃ¤higkeiten der Amerikaner unterschÃ¤tzt zu haben: "Auch wenn wir wussten, dass wir bei einem Angriff keine Hoheit Ã¼ber den Luftraum haben wÃ¼rden - es ist nicht dasselbe, wie es zu erleben. Wir hÃ¤tten mehr tun mÃ¼ssen, um meinen Vater zu beschÃ¼tzen. In dieser Hinsicht haben wir versagt."

Sein Vater, so Maduro Guerra, sei in dieser Nacht wohl davon ausgegangen, dass er sterben wÃ¼rde. Auf seinem Telefon hinterlieÃŸ er eine nicht abgeschickte Audionachricht an seinen Sohn, in der er davon sprach, "dass Bomben fallen, dass das venezolanische Volk weiterkÃ¤mpfen solle, dass unsere Heimat niemals eine Kolonie sein werde". Es sei eine "Abschiedsnachricht" gewesen.

Seit Maduros Festnahme fÃ¼hrt seine langjÃ¤hrige Stellvertreterin Delcy Rodriguez die AmtsgeschÃ¤fte in der venezolanischen Hauptstadt. Hinsichtlich der Reformen, die Rodriguez vor allem im Ã–l- und Bergbausektor angestoÃŸen hat, sprach Maduro Guerra von einem "neuen Venezuela, das sich der Welt Ã¶ffnet". Es sei ein "neuer Moment, in dem es um Dialog und VersÃ¶hnung geht". Venezuela habe sich zu lange in Konflikten verbohrt, die nirgendwo hinfÃ¼hrten. "Wir brauchen einen Weg, der zu Wohlstand und Frieden fÃ¼hrt."

Im Hinblick auf die jÃ¼ngere Vergangenheit rÃ¤umte Maduro ein, dass es "tatsÃ¤chlich harte Momente" gegeben habe, "Fehler, die wir begangen haben, Exzesse, fÃ¼r die wir als Chavismo um Vergebung bitten mÃ¼ssen. Die Verantwortung, den ersten Schritt zu tun, liegt bei uns."

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