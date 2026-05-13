WHO sieht Fortschritte im globalen Gesundheitswesen in Gefahr

Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Genf (dts Nachrichtenagentur) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht die Fortschritte im globalen Gesundheitswesen in Gefahr. Die Welt verfehle ihre Ziele, wobei die Fortschritte ungleichmÃ¤ÃŸig verliefen, sich verlangsamten und in einigen Bereichen sogar rÃ¼cklÃ¤ufig seien, heiÃŸt es in einem Bericht der WHO, der am Mittwoch verÃ¶ffentlicht wurde.



Trotz bedeutender Verbesserungen im globalen Gesundheitswesen in den letzten zehn Jahren, von denen Millionen Menschen durch bessere PrÃ¤vention, Behandlung und Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen profitierten, bleibe die Welt auf dem Weg, keines der gesundheitsbezogenen Ziele fÃ¼r nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen, so die WHO.



Der Bericht hebt hervor, dass die Zahl der neuen HIV-Infektionen zwischen 2010 und 2024 um 40 Prozent gesunken ist. Auch der Tabak- und Alkoholkonsum ging seit 2010 zurÃ¼ck, und die Zahl der Menschen, die Behandlungen fÃ¼r vernachlÃ¤ssigte Tropenkrankheiten benÃ¶tigen, sank um 36 Prozent. Der Zugang zu Dienstleistungen, die die Gesundheitsergebnisse beeinflussen, hat sich derweil zwischen 2015 und 2024 rapide erweitert. In diesem Zeitraum erhielten 961 Millionen Menschen Zugang zu sicher verwaltetem Trinkwasser, 1,2 Milliarden zu sanitÃ¤ren Einrichtungen, 1,6 Milliarden zu grundlegender Hygiene und 1,4 Milliarden zu sauberen KochmÃ¶glichkeiten.



Die WHO-Region Afrika erzielte schnellere RÃ¼ckgÃ¤nge bei HIV (-70 Prozent) und Tuberkulose (-28 Prozent) als im weltweiten Durchschnitt. Die Region SÃ¼dostasien ist unterdessen auf dem besten Weg, ihr fÃ¼r 2025 angestrebtes Ziel zur Malaria-Reduzierung zu erreichen



Trotz dieser Fortschritte bleiben Herausforderungen bestehen. Beispielsweise stieg die Malaria-Inzidenz seit 2015 um 8,5 Prozent, was die Welt weiter von den globalen Zielen entfernt. PrÃ¤ventive Risiken beeintrÃ¤chtigen weiterhin die Gesundheit und verlangsamen den Fortschritt. AnÃ¤mie betrifft 30,7 Prozent der Frauen im gebÃ¤rfÃ¤higen Alter, ohne Verbesserung in den letzten zehn Jahren. Die PrÃ¤valenz von Ãœbergewicht bei Kindern unter fÃ¼nf Jahren erreichte 2024 5,5 Prozent. Gewalt gegen Frauen bleibt weit verbreitet, wobei eine von vier Frauen weltweit von Gewalt durch den Partner betroffen ist.



"Diese Daten erzÃ¤hlen eine Geschichte sowohl von Fortschritten als auch von anhaltender Ungleichheit, wobei vielen Menschen - insbesondere Frauen, Kindern und AngehÃ¶rigen unterversorgter Gemeinschaften - nach wie vor die Grundvoraussetzungen fÃ¼r ein gesundes Leben verwehrt bleiben", sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Investitionen in stÃ¤rkere, gerechtere Gesundheitssysteme, einschlieÃŸlich widerstandsfÃ¤higer Gesundheitsdatensysteme, sind unerlÃ¤sslich, um gezielte MaÃŸnahmen zu ergreifen, LÃ¼cken zu schlieÃŸen und Rechenschaftspflicht zu gewÃ¤hrleisten."

