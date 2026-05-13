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NRW-Landesregierung beantwortet Anfragen aus Landtag oft zu spÃ¤t

  • dts - 13. Mai 2026, 19:53 Uhr
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Sitzung des NRW-Landtages (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die NRW-Landesregierung beantwortet Anfragen aus dem Landtag oft unpÃ¼nktlich. Das zeigen Zahlen der NRW-Staatskanzlei, Ã¼ber die der WDR berichtet. Insgesamt beantwortete die schwarz-grÃ¼ne Landesregierung in der laufenden Wahlperiode demnach nur gut jede dritte Anfrage innerhalb der vorgeschriebenen Zeit. Von 7.386 Anfragen habe man 2.680 fristgerecht an den Landtag Ã¼bermittelt. Dieser Stand vom 8. Mai 2026 entspricht einer Quote von 36,2 Prozent.

Laut Innenministerium werden "Art und Umfang der Fragen zusehends komplexer und rechercheaufwÃ¤ndiger". Das fÃ¼hre dazu, dass sich "mehrere Hundert Mitarbeiter tÃ¤glich mit der Beantwortung von Kleinen Anfragen beschÃ¤ftigen mÃ¼ssen und dies auch Arbeitskraft fÃ¼r andere TÃ¤tigkeiten massiv bindet". Das Innenministerium muss unter allen Ressorts mit Abstand die meisten Anfragen beantworten.

Die Landesregierung sei zudem mit einer hohen Zahl sogenannter "Serien"-Anfragen konfrontiert. Dabei werden annÃ¤hernd wortgleiche Anfragen teilweise 50 Mal gestellt, wobei oft nur eine Ortsmarke ausgetauscht wird. Allein Ende April seien fÃ¼nf solcher Serien mit insgesamt 341 Anfragen gestellt worden. In die Beantwortung seien in vielen FÃ¤llen auch nachgeordnete BehÃ¶rden oder Kommunen involviert.

Die Oppositionsfraktionen Ã¤uÃŸern sich verÃ¤rgert. "Die zwischen Landesregierung und Landtag verabredete Antwortfrist ist keine unverbindliche Empfehlung", sagte Marcel Hafke, parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der FDP-Fraktion, dem WDR.

SPD-Amtskollegin Ina Blumenthal spricht von "keinem guten Zeugnis fÃ¼r den MinisterprÃ¤sidenten und seine schwarz-grÃ¼ne Landesregierung" und mahnt: "Die sachgerechte Arbeit des Parlaments ist davon abhÃ¤ngig, dass die Landesregierung verfassungsgemÃ¤ÃŸ und fristgemÃ¤ÃŸ antwortet."

Vom AfD-Abgeordneten Markus Wagner, der als Spitzenreiter fast ein Viertel aller Anfragen stellt, heiÃŸt es, die unpÃ¼nktliche Beantwortung sei "respektlos gegenÃ¼ber dem Parlament und letztlich gegenÃ¼ber den BÃ¼rgern, die es reprÃ¤sentiert".

Mit kleinen Anfragen kann die Opposition die Regierung kontrollieren, sie gelten als hohes parlamentarisches Recht.

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