NRW-Landesregierung beantwortet Anfragen aus Landtag oft zu spÃ¤t

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die NRW-Landesregierung beantwortet Anfragen aus dem Landtag oft unpÃ¼nktlich. Das zeigen Zahlen der NRW-Staatskanzlei, Ã¼ber die der WDR berichtet. Insgesamt beantwortete die schwarz-grÃ¼ne Landesregierung in der laufenden Wahlperiode demnach nur gut jede dritte Anfrage innerhalb der vorgeschriebenen Zeit. Von 7.386 Anfragen habe man 2.680 fristgerecht an den Landtag Ã¼bermittelt. Dieser Stand vom 8. Mai 2026 entspricht einer Quote von 36,2 Prozent.
Laut Innenministerium werden "Art und Umfang der Fragen zusehends komplexer und rechercheaufwÃ¤ndiger". Das fÃ¼hre dazu, dass sich "mehrere Hundert Mitarbeiter tÃ¤glich mit der Beantwortung von Kleinen Anfragen beschÃ¤ftigen mÃ¼ssen und dies auch Arbeitskraft fÃ¼r andere TÃ¤tigkeiten massiv bindet". Das Innenministerium muss unter allen Ressorts mit Abstand die meisten Anfragen beantworten.
Die Landesregierung sei zudem mit einer hohen Zahl sogenannter "Serien"-Anfragen konfrontiert. Dabei werden annÃ¤hernd wortgleiche Anfragen teilweise 50 Mal gestellt, wobei oft nur eine Ortsmarke ausgetauscht wird. Allein Ende April seien fÃ¼nf solcher Serien mit insgesamt 341 Anfragen gestellt worden. In die Beantwortung seien in vielen FÃ¤llen auch nachgeordnete BehÃ¶rden oder Kommunen involviert.
Die Oppositionsfraktionen Ã¤uÃŸern sich verÃ¤rgert. "Die zwischen Landesregierung und Landtag verabredete Antwortfrist ist keine unverbindliche Empfehlung", sagte Marcel Hafke, parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der FDP-Fraktion, dem WDR.
SPD-Amtskollegin Ina Blumenthal spricht von "keinem guten Zeugnis fÃ¼r den MinisterprÃ¤sidenten und seine schwarz-grÃ¼ne Landesregierung" und mahnt: "Die sachgerechte Arbeit des Parlaments ist davon abhÃ¤ngig, dass die Landesregierung verfassungsgemÃ¤ÃŸ und fristgemÃ¤ÃŸ antwortet."
Vom AfD-Abgeordneten Markus Wagner, der als Spitzenreiter fast ein Viertel aller Anfragen stellt, heiÃŸt es, die unpÃ¼nktliche Beantwortung sei "respektlos gegenÃ¼ber dem Parlament und letztlich gegenÃ¼ber den BÃ¼rgern, die es reprÃ¤sentiert".
Mit kleinen Anfragen kann die Opposition die Regierung kontrollieren, sie gelten als hohes parlamentarisches Recht.
Lifestyle
NRW-Landesregierung beantwortet Anfragen aus Landtag oft zu spÃ¤t
- dts - 13. Mai 2026, 19:53 Uhr
.
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die NRW-Landesregierung beantwortet Anfragen aus dem Landtag oft unpÃ¼nktlich. Das zeigen Zahlen der NRW-Staatskanzlei, Ã¼ber die der WDR berichtet. Insgesamt beantwortete die schwarz-grÃ¼ne Landesregierung in der laufenden Wahlperiode demnach nur gut jede dritte Anfrage innerhalb der vorgeschriebenen Zeit. Von 7.386 Anfragen habe man 2.680 fristgerecht an den Landtag Ã¼bermittelt. Dieser Stand vom 8. Mai 2026 entspricht einer Quote von 36,2 Prozent.
Weitere Meldungen
"Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson widmet sich einem weiteren Klassiker: Statt der Fantasy-Trilogie sollen dann "Tim und Struppi" im Mittelpunkt stehen. Er arbeite an einemMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here BundesprÃ¤sident Joachim Gauck ist offen auch fÃ¼r einen mÃ¤nnlichen Nachnachfolger. Das sagte er auf einer Veranstaltung desMehr
Peking (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump ist zu seinem mit Spannung erwarteten Staatsbesuch in Peking eingetroffen. Er wurde am Mittwochabend (Ortszeit) inMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Michael Nikolaides wird neuer Chef fÃ¼r die Konzernstrategie bei BMW. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PÃ¼nktlichkeit der Deutschen Bahn (DB) im Fernverkehr ist offenbar schlechter als vom Konzern ausgewiesen. Das zeigt eine Auswertung desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) begrÃ¼ÃŸt die Entscheidung des schwarz-roten Koalitionsausschusses, Gewerkschaften undMehr