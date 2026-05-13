"Unerschrockener VerkÃ¼nder": Steinmeier verteidigt Papst gegen Trumps Kritik

Steinmeier

Zum Auftakt des Katholikentags hat BundesprÃ¤sident Steinmeier den Papst gegen Kritik von US-PrÃ¤sident Trump verteidigt. 'Wenn Papst Leo Ã¶ffentlich grÃ¶ÃŸere Anstrengung fÃ¼r den Frieden fordert, dann verdient ein solcher Aufruf doch UnterstÃ¼tzung.'

Zum Auftakt des Deutschen Katholikentags hat BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier den Papst gegen Kritik von US-PrÃ¤sident Donald Trump verteidigt. "Wenn Papst Leo in einer Zeit von Krisen und Kriegen Ã¶ffentlich grÃ¶ÃŸere Anstrengung fÃ¼r den Frieden fordert, dann verdient ein solcher Aufruf UnterstÃ¼tzung, nicht Kritik - auch nicht die von den MÃ¤chtigsten der Welt", sagte Steinmeier am Mittwoch in seiner ErÃ¶ffnungsansprache in WÃ¼rzburg.Â



Leo XIV. sei ein Papst, der Mut mache, lobte Steinmeier. "Die Welt kann dankbar sein fÃ¼r diesen unerschrockenen VerkÃ¼nder einer Botschaft von Gerechtigkeit und Frieden", sagte der BundesprÃ¤sident. Papst Leo "besteht in seinen Botschaften unÃ¼berhÃ¶rbar auf dem unauflÃ¶slichen Zusammenhang zwischen Glauben und NÃ¤chstenliebe".



US-PrÃ¤sident Trump hatte wÃ¼tend auf Friedensaufrufe des aus den USA stammenden Kirchenoberhauptes reagiert und ihm mit Blick auf den Iran vorgeworfen, sich mit einem Land gemein zu machen, "das eine Atomwaffe will". Leo XIV. bezeichnete in der Vergangenheit zudem den Umgang mit Migranten in den USA als "Ã¤uÃŸerst respektlos" und forderte einen "menschlichen" Umgang.



Angesichts der sich breit machenden Krisenstimmung im Land rief Steinmeier die Kirchentagsbesucher zu Engagement und Zuversicht auf. "Wir mÃ¼ssen aufhÃ¶ren, uns selbst in die Ohnmacht und das Land in den Abgrund zu reden", sagte er. "Gerade Christen mÃ¼ssen aufstehen gegen Weltuntergangsstimmung, gegen die Vorstellung einer Welt ohne Hoffnung und Zuversicht. Eine Welt ohne Hoffnung und ohne Zuversicht, das ist nicht unsere Welt."



Steinmeier zeigte sich besorgt Ã¼ber den weit verbreiteten Pessimismus - und die Konsequenzen fÃ¼r die Demokratie. "Viele begegnen in diesen aufgewÃ¼hlten Zeiten immer hÃ¤ufiger Menschen, die mÃ¼de geworden sind, die sich am liebsten irgendwo fallen lassen oder sich unter irgendein schÃ¼tzendes Dach verkrÃ¼meln mÃ¶chten", sagte er. "Das geht Ã¼ber das Private hinaus bis in die Wahrnehmung von Politik. Viele haben das GefÃ¼hl, es ginge nichts mehr, die Zukunft kÃ¶nne notwendigerweise nur dÃ¼ster sein."



Umso wichtiger sei das Motto des Katholikentags - "Hab Mut, steh auf!". Diese Aufforderung wolle "den AnstoÃŸ geben, trotz aller MÃ¼digkeit noch einmal einen Schritt zu probieren, einen neuen Schritt, auf dass sich noch mal ein Weg erÃ¶ffnet".



Zu dem GroÃŸereignis in WÃ¼rzburg werden nach Veranstalterangaben bis zu 30.000 GlÃ¤ubige erwartet. Katholikentage werden alle zwei Jahre in einer anderen Stadt organisiert und dienen als Forum fÃ¼r Debatten und Austausch. Ihre Wurzeln liegen in der katholischen Laienbewegung. Neben Gottesdiensten gibt es Ausstellungen, Diskussionsformate und weiteres Begleitprogramm. Ausgerichtet wird der Katholikentag vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken und dem jeweils gastgebenden Bistum.