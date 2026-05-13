Juli Zeh wÃ¼rde mit Alice Weidel diskutieren

Alice Weidel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Juli Zeh, Brandenburger Schriftstellerin und ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Potsdam, wÃ¼rde auch mit AfD-Chefin Alice Weidel diskutieren. "Mich wÃ¼rde interessieren, was fÃ¼r ein Mensch sie ist, was hinter der Fassade steckt", sagte Zeh dem Nachrichtenmagazin Focus.



Die Autorin steckt aber auch die Grenzen fÃ¼r so ein Treffen ab. Wenn es ein Ã¶ffentliches GesprÃ¤ch wÃ¤re, mÃ¼sste sie sich vorher fragen, ob sie dem angemessen standhalten kÃ¶nne, denn so etwas sei mit viel Verantwortung verbunden, so die 51-JÃ¤hrige. "Gerade bei Talkshow-Runden mit Leuten von der AfD erlebe ich immer wieder, dass man versucht, ihnen moralisch beizukommen, wÃ¤hrend aber in sachlicher Hinsicht die Vorbereitung der anderen Diskutanten nicht gut genug ist", so Zeh. Damit verschaffe man aber "den Rechtspopulisten nur noch mehr Zuspruch, denn sie arbeiten ja mit Halbwahrheiten und unterkomplexen Parolen". Das aufzubrechen, sei "nicht leicht".



Trotzdem empfiehlt Zeh fÃ¼r den Umgang mit AfD-AnhÃ¤ngern generell: "Neugierig bleiben, hinschauen. Wir leben ja eben nicht in einer Diktatur, wo man schon dafÃ¼r verhaftet wird, dass man mit den `falschen` Leuten ein Bier getrunken hat." Es gebe "keine Kontaktschuld", das sei ein Phantom. "Und man wird nicht selbst zum AfD-WÃ¤hler, nur weil man sich von jemandem erzÃ¤hlen lÃ¤sst, warum er eigentlich die AfD wÃ¤hlt."

