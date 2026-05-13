Erste Auslandsreise von Prinzessin Kate seit ihrer Krebsdiagnose

Prinzessin Kate

Zum ersten Mal seit ihrer Krebs-Diagnose vor gut zwei Jahren hat die britische Prinzessein Kate wieder eine Auslandsreise absolviert. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William traf am Mittwoch zu einem zweitÃ¤gigen Besuch im norditalienischen Reggio Emila ein.

Zum ersten Mal seit ihrer Krebs-Diagnose vor gut zwei Jahren hat die britische Prinzessin Kate wieder eine Auslandsreise absolviert. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William traf am Mittwoch zu einem zweitÃ¤gigen Besuch im norditalienischen Reggio Emila ein und wurde dort von BÃ¼rgermeister Marco Massari sowie Dutzenden jubelnden Schaulustigen empfangen. Einige schwenkten britische Fahnen oder hielten Schilder mit Aufschriften wie "Ciao Kate" und "Wir lieben Dich, Kate!" hoch.



Die Prinzessin von Wales will ihren Besuch nutzen, um sich Ã¼ber ein pÃ¤dagogisches Konzept zu informieren, bei dem das selbststÃ¤ndige Lernen kleiner Kinder im Vordergrund steht. Die sogenannte Reggio-PÃ¤dagogik wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Psychologen und PÃ¤dagogen Loris Malaguzzi entwickelt und geht davon aus, dass jedes Kind von Natur aus kreativ und in der Lage ist, aktiv Wissen und FÃ¤higkeiten zu erwerben.Â



Von ihrem Besuch verspricht sich KateÂ laut einem Palastsprecher neue Ideen fÃ¼r ihr 2021 gegrÃ¼ndetes Zentrum fÃ¼r frÃ¼hkindliche Bildung, das Teil der Royal Foundation ist. Bildung ist Kate ein wichtiges Anliegen. Die 44-JÃ¤hrige hat selbst drei Kinder: den zwÃ¶lfjÃ¤hrigen George, die elfjÃ¤hrige Charlotte und den achtjÃ¤hrigen Louis. Ihrer Ansicht nach sind negative Erfahrungen in der frÃ¼hen Kindheit oftmals die Wurzel von bedeutenden gesellschaftlichen Problemen wie Sucht, Obdachlosigkeit, psychischen StÃ¶rungen und Suizid.



Ihre zuvor letzte offizielle Auslandsreise hatte Kate im Dezember 2022 absolviert: Damals flog sie zusammen mit ihrem Mann zur Verleihung des Earthshot-Umweltpreises in die US-Metropole Boston.



Im MÃ¤rz 2024 machte die Prinzessin dann ihre Krebsdiagnose Ã¶ffentlich und erklÃ¤rte, dass sie sich vorsorglich einer Chemotherapie unterziehe. Um welche Art von Krebs es sich handelte, teilte sie nicht mit. Im Januar 2025 verkÃ¼ndete Kate schlieÃŸlich, dass sie den Krebs vorerst besiegt habe. Seitdem Ã¼bernahm sie nach und nach wieder mehr Ã¶ffentliche Pflichten.