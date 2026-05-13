Scholz nennt Ruf nach Minderheitsregierung "geschichtsvergessen"

Olaf Scholz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht sich in der Debatte um ein mÃ¶gliches vorzeitiges Ende der schwarz-roten Koalition gegen eine Minderheitsregierung und gegen ein Aufgeben der sogenannten Brandmauer zur AfD aus.



"Aus Verantwortung fÃ¼r Deutschland sollten alle Debatten Ã¼ber eine Minderheitsregierung von CDU und CSU sofort enden", schreibt Scholz in einem Beitrag fÃ¼r die aktuelle Ausgabe der "Zeit". Die Forderung nach einer Minderheitsregierung sei "geschichtsvergessen".



Im Jahr 2005 hÃ¤tten SPD und GrÃ¼ne nicht versucht, eine Regierungsbildung mit der Linkspartei zustande zu bekommen, obwohl es rechnerisch eine Mehrheit dafÃ¼r gegeben hÃ¤tte. "Und zwar, weil seinerzeit mit dieser Partei in Fragen der AuÃŸen- und Verteidigungspolitik und auch in Fragen der inneren Sicherheit im wahrsten Sinn der Worte `kein Staat zu machen` war", so Scholz. Nach der gescheiterten schwarz-gelben Koalition und dem erstmaligen Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag hÃ¤tte sich 2013 erneut die MÃ¶glichkeit einer Regierung ohne die Union ergeben, erneut sei "richtigerweise nicht einmal der Versuch unternommen" worden, eine Regierung mit der Linken zu formen.



Heute gelte dasselbe fÃ¼r die AfD, schreibt Scholz. Mit der Partei sei "kein Staat zu machen" - "und zwar nicht nur in Fragen der AuÃŸen- und Verteidigungspolitik sowie der inneren Sicherheit". Vor allem aber sei die AfD eine antipluralistische Partei, "die gerade auch deshalb von der politischen Macht ferngehalten werden muss".



Diese Haltung drÃ¼cke sich darin aus, wie diese Partei fortwÃ¤hrend von "dem Volk" und "dem Volkswillen" spreche. "Man versteht immer sofort, dass nicht das ganze Volk gemeint ist, wenn die AfD vom Volk redet. Sie redet, wie es solche Parteien Ã¼berall auf der Welt und in der Geschichte tun und taten", erklÃ¤rte Scholz. "Sie identifizieren Feinde im Inneren und im Ã„uÃŸeren. Sie delegitimieren die demokratischen Institutionen."



Die Brandmauer sei daher "mehr als berechtigt", schreibt der ehemalige Bundeskanzler. Aus einer von einer RechtsauÃŸen-Partei getragenen Minderheitsregierung kÃ¶nne zudem "bald eine Koalition" werden.

