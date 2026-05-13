GrÃ¼ne sehen MinisterprÃ¤sidentenwahl Ã–zdemirs als positives Signal

Omid Nouripour (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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OsnabrÃ¼ck (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) hat die Wahl von Cem Ã–zdemir zum MinisterprÃ¤sidenten von Baden-WÃ¼rttemberg als positive Aussage Ã¼ber Deutschland gewertet. "Dass ein Cem Ã–zdemir hierzulande MinisterprÃ¤sident werden kann, sagt sehr viel darÃ¼ber aus, welch ein groÃŸartiges Land Deutschland ist", sagte er der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Donnerstagausgabe). Er selbst sei einfach nur glÃ¼cklich.



Nouripour, der in Teheran geboren wurde und als Jugendlicher nach Deutschland gekommen ist, sieht seine eigene politische Karriere mit Ã–zdemir verknÃ¼pft. Ohne Cem wÃ¤re er heute wohl nicht hier, sagte er. "Als ich ihn das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, ist mir klar geworden: Ich muss ja gar nicht Helmut heiÃŸen, um in eine Partei eintreten zu kÃ¶nnen." Ã–zdemir habe ihn wirklich inspiriert.



Die Fraktionsvorsitzende der GrÃ¼nen im Bundestag, Katharina DrÃ¶ge, sieht im Amtsantritt von Cem Ã–zdemir ein "ganz groÃŸartiges" Signal. Dass es offensichtlich in Baden-WÃ¼rttemberg selbstverstÃ¤ndlich geworden sei, dass jemand, der Ã–zdemir heiÃŸt, MinisterprÃ¤sident ist, sei ein ganz tolles Signal an die Menschen mit Migrationsgeschichte in unserem Land, sagte DrÃ¶ge der Sendung "FrÃ¼hstart" der Sender RTL und ntv.



Gerade in einer Zeit, in der die AfD so stark geworden sei, brauche es dieses Signal des Zusammenhalts und der Hoffnung. Politische Differenzen zu den GrÃ¼nen im Bund sehe sie erst einmal nicht, auch sie wollten die Automobilindustrie stÃ¤rken und setzten auf Wirtschaftspolitik.

