Weltkriegsbombe in Wiesbaden entschÃ¤rft

Einsatzfahrzeug

Spezialisten haben in Wiesbaden eine Weltkriegsbombe entschÃ¤rft. Rund 50 Menschen konnten anschlieÃŸend zurÃ¼ck in ihre HÃ¤user, wie die hessische Landeshauptstadt mitteilte. Von den Sperrungen betroffen war unter anderem die Autobahn 66.

Spezialisten haben am Mittwoch in Wiesbaden eine Weltkriegsbombe entschÃ¤rft. Rund 50 Menschen konnten anschlieÃŸend zurÃ¼ck in ihre HÃ¤user, wie die hessische Landeshauptstadt mitteilte. Von den Sperrungen betroffen waren unter anderem eine BundesstraÃŸe, die Autobahn 66 und die Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und KÃ¶ln. Es kam zu Staus und Umleitungen.



Die rund 500 Kilogramm schwere Bombe war am Dienstag bei Bauarbeiten nahe einer Kaserne im Stadtteil Erbenheim gefunden worden. Rund 700 Meter um den Fundort wurde ein Sperrkreis eingerichtet.