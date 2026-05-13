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Buchautor: Brigitte Macron verliert Einfluss auf ihren Mann

  • AFP - 13. Mai 2026, 12:45 Uhr
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Brigitte und Emmanuel Macron
Bild: AFP

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Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und seine Frau sind sich nach Angaben ihres Biografen uneins, wie ihr Leben nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit aussehen soll. "Sie wird bald 75, sie will Zeit fÃ¼r ihre Kinder und Enkelkinder haben", sagte der Journalist Florian Tardif am Mittwoch dem Sender RTL. Der Reporter der Zeitschrift "Paris Match" hat kÃ¼rzlich ein Buch Ã¼ber Brigitte und Emmanuel Macron mit dem Titel "Un couple presque parfait" (Ein fast perfektes Paar) verÃ¶ffentlicht.Â 

WÃ¤hrend Brigitte Macron davon trÃ¤ume, nach dem Ende der Amtszeit ihres Mannes in "ein Haus am Meer mit blauen FensterlÃ¤den" zu ziehen, denke Macron bereits an ein politisches Comeback. "Er hat mir gesagt, dass er langfristig bleiben will - und er denkt natÃ¼rlich an 2032", sagte Tardif mit Blick auf die dann wieder anstehenden PrÃ¤sidentschaftswahlen, bei denen Macron theoretisch wieder antreten kann.Â Ã–ffentlich hat sich Macron bislang nicht zu seinen PlÃ¤nen geÃ¤uÃŸert. Aber im GesprÃ¤ch mit Jugendlichen kÃ¼rzlich erwÃ¤hnt, dass er sich auch ein Leben ohne Politik vorstellen kÃ¶nne.

Der Altersunterschied zwischen beiden - der dem zwischen US-PrÃ¤sident Donald Trump und seiner Frau Melania entspricht - sei lange kein Problem gewesen - scheine aber nun zu einem zu werden, meint Tardif. Brigitte Macron sei lange die einzige gewesen, die den PrÃ¤sidenten unverblÃ¼mt habe kritisieren kÃ¶nnen. In den vergangenen Monaten habe sie jedoch an Einfluss verloren. "Sie sagt selber, dass er nicht mehr auf sie hÃ¶re", erklÃ¤rte Tardif.Â 

Dies sei auch in Macrons Verhalten erkennbar, etwa auf seiner jÃ¼ngsten Afrikareise, auf der seine Frau ihn nicht begleitet hatte. Macron hatte dort etwa unter Anleitung eines Kochs vor Kameras ein kenianisches Gericht gekocht. "Er lÃ¤sst sich gehen, es passt niemand mehr auf ihn auf", urteilte Tardif.Â 

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