Dax am Mittag im Plus - Rheinmetall erneut Schlusslicht

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag im Plus gehalten. Um 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.105 Punkten berechnet, 0,6 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von Merck, Scout 24 und Infineon. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von GEA, Fresenius und Rheinmetall wieder.



"Das Handelsvolumen im Dax bleibt trotz der geopolitischen Ereignisse und der Quartalszahlen in diesen Tagen insgesamt dÃ¼nn", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Investoren trauen sich nicht aus der Deckung heraus und warten auf eindeutige Signale Ã¼ber Friedensverhandlungen im Nahen Osten."



Lediglich die Quartalsberichte der Dax-Konzerne sorgten fÃ¼r Kursbewegungen bei Einzeltiteln, erklÃ¤rte der Analyst. "So fÃ¼hren die Aktien von Merck die Gewinnerliste an und kÃ¶nnen zeitweise Ã¼ber acht Prozent zulegen. Auch die Zahlen von Eon, Deutsche Telekom und Allianz werden positiv aufgenommen", so Lipkow.



"Schlusslicht ist abermals Rheinmetall. Die Wachstumsstory des RÃ¼stungskonzerns scheint sich abzuflauen und die Investoren schauen sich nach aussichtsreicheren Branchen und Sektoren um", erklÃ¤rte der Analyst. "Weiterhin gefragt bleiben die Halbleiterwerte und so kann sich Infineon auf der Gewinnerliste nach oben vorarbeiten. Die heute vorgelegten Daten zur Industrieproduktion und zum Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone lagen leicht unter den Erwartungen."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochnachmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1706 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8543 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.705 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,23 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 107,30 US-Dollar, das waren 48 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

