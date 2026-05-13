Hantavirus: Deutsche Kontaktperson aus DÃ¼sseldorf in heimatnahes Krankenhaus verlegt

Die "Hondius"

Eine deutsche Kontaktperson des deutschen Todesopfers bei dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff 'Hondius' zeigt eine Woche nach ihrer Einlieferung ins DÃ¼sseldorfer Uniklinikum weiter keine Infektionsanzeichen. Sie wurde in ein heimatnahes Krankenhaus verlegt.

Eine deutsche Kontaktperson des deutschen Todesopfers bei dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" zeigt eine Woche nach ihrer Einlieferung ins DÃ¼sseldorfer Uniklinikum weiter keine Infektionsanzeichen und ist daher in ein heimatnahes Krankenhaus verlegt worden. Wie die DÃ¼sseldorfer Uniklinik am Mittwoch mitteilte, erfolgte die Verlegung am Morgen begleitet von angemessenen "SchutzmaÃŸnahmen". In welches Krankenhaus die Frau gebracht wurde, wurde nicht mitgeteilt.Â



Die Frau zeige "nach wie vor keine klinischen Zeichen einer Infektion", erklÃ¤rte die DÃ¼sseldorfer Uniklinik. Auch die Ergebnisse "umfangreicher virologischer Untersuchungen" deuteten bisher nicht auf eine Infektion hin. "Der Erreger konnte in den Laboruntersuchungen nicht nachgewiesen werden", hieÃŸ es weiter.



Wegen der variablen Inkubationszeit des Virus von bis zu sechs Wochen seien aber "weitere Kontrollen und klinische Beobachtung erforderlich", fÃ¼gte die Klinik hinzu. Entsprechend wÃ¼rden auch in dem nun betreuenden Krankenhaus "adÃ¤quate SchutzmaÃŸnahmen" ergriffen.



Die Kontaktperson war am Mittwoch vergangener Woche im Hafen der kapverdischen Hauptstadt Praia von Bord der "Hondius" geholt und nach Deutschland geflogen worden. AuÃŸer der 65-jÃ¤hrigen Deutschen verlieÃŸen vorsorglich auch zwei Besatzungsmitglieder aus GroÃŸbritannien und den Niederlanden das Schiff.Â



Am Sonntag und Montag folgte dann schlieÃŸlich vor der spanischen Kanareninsel Teneriffa die Evakuierung aller Ã¼brigen Passagiere der "Hondius" und eines Teils der Besatzung. Zu den rund 120 Evakuierten gehÃ¶rten auch vier Deutsche. Drei Betroffene aus Baden-WÃ¼rttemberg, Berlin und Sachsen wurden in hÃ¤usliche QuarantÃ¤ne gebracht, ein vierter betroffener Mensch wurde zur Beobachtung in eine MÃ¼nchner Klinik eingeliefert. Alle vier waren nach BehÃ¶rdenangaben vom Dienstag symptomfrei.



Auf der "Hondius" war es wÃ¤hrend einer Kreuzfahrt von Argentinien zu den Kapverden zu einem Hantavirus-Ausbruch gekommen, drei Passagiere starben. Bei zwei von ihnen wurde das Virus nachgewiesen, bei dem dritten Todesopfer gilt eine Hantavirus-Infektion nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als wahrscheinlich. Bei insgesamt sieben weiteren inzwischen evakuierten Insassen der "Hondius" wurde das Virus laut WHO bestÃ¤tigt, bei einem weiteren Fall gilt eine Infektion als "wahrscheinlich".



Eine FranzÃ¶sin, die nach der "Hondius"-Evakuierung die schwerste Form einer Hantavirus-Infektion entwickelte, wurde am Mittwoch weiterhin auf der Intensivstation eines Pariser Krankenhauses behandelt. AuÃŸerdem sind in Frankreich mittlerweile 22 Menschen in Krankenhaus-QuarantÃ¤ne, die als Kontaktpersonen einer spÃ¤ter verstorbenen NiederlÃ¤nderin gelten. Acht FranzÃ¶sinnen und Franzosen, die mit ihr in derselben Maschine von St. Helena nach Johannesburg geflogen waren, wurden nach Angaben des franzÃ¶sischen Gesundheitsministeriums in Pariser KrankenhÃ¤user gebracht.



Die 14 weiteren Kontaktpersonen hatten sich in dem Flugzeug zwischen Johannesburg und Amsterdam befunden, in das auch die erkrankte NiederlÃ¤nderin eingestiegen war. Wegen ihres Zustands war sie jedoch wieder von Bord gebracht worden. Die Kontaktpersonen sollen alle zwei Tage getestet werden.Â