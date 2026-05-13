Ã–zdemir zum MinisterprÃ¤sidenten von Baden-WÃ¼rttemberg gewÃ¤hlt

Cem Ã–zdemir (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Gut zwei Monate nach der Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg ist Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne) zum neuen MinisterprÃ¤sidenten gewÃ¤hlt worden - dabei musste er allerdings einen krÃ¤ftigen DÃ¤mpfer hinnehmen.



Bei der Wahl im Landtag erhielt Ã–zdemir am Mittwoch nur 93 Stimmen, die Koalition aus CDU und GrÃ¼nen hat zusammen 112 Sitze im Parlament. 26 Abgeordnete stimmten mit "nein", vier enthielten sich, und 34 Abgeordnete stimmten fÃ¼r CDU-Landeschef Manuel Hagel, der von der AfD gegen seinen Willen vorgeschlagen worden war. Die AfD hat 35 Abgeordnete im Landtag, die auch alle anwesend waren. Hagel hatte den Vorschlag noch im Plenarsaal abgelehnt, er wird stattdessen nun Innenminister in der neuen Koalitionsregierung.



GrÃ¼ne und CDU regieren bereits seit 2016 gemeinsam in Baden-WÃ¼rttemberg, haben seit der Wahl im MÃ¤rz gleich viele Sitze im Landtag. Beim Wahlergebnis lagen die GrÃ¼nen allerdings einen halben Prozentpunkt vorn.



Der neue Koalitionsvertrag beinhaltet unter anderem das Ziel, das Bundesland bis 2040 klimaneutral zu machen und damit fÃ¼nf Jahre frÃ¼her als der Bund. AuÃŸerdem sollen UnternehmensgrÃ¼ndungen kÃ¼nftig innerhalb von 48 Stunden mÃ¶glich sein.



Weitere Vorhaben: Ein verbindliches und kostenfreies letztes Kindergartenjahr, ein Effizienzgesetz mit einer "One-in, two-out"-Regel, wonach fÃ¼r jede neue Vorschrift zwei alte abgebaut werden mÃ¼ssen. Ein "Zukunftsfonds" soll zur Hebelung privater Investitionen, fÃ¼r GrÃ¼ndungen, Skalierung und technologische WertschÃ¶pfung eingesetzt werden.



Die Landesregierung will sich auf europÃ¤ischer Ebene fÃ¼r ein Social-Media-Verbot fÃ¼r Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren einsetzen. Eine Milliarde Euro sollen fÃ¼r kommunale Investitionen in energetische Sanierung und Energieeffizienz investiert werden. Ein neuer GebÃ¤udetyp "BW-Standard" soll kostengÃ¼nstigeres Bauen und Umbauen mÃ¶glich machen.

