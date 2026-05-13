Cem Ã–zdemir zum MinisterprÃ¤sidenten von Baden-WÃ¼rttemberg gewÃ¤hlt

Bundeskabinett beschlieÃŸt Ausschreibung neuer Gaskraftwerke Noch in diesem Jahr soll der Bau neuer Gaskraftwerke mit einer Leistung von insgesamt neun Gigawatt ausgeschrieben werden. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch in Berlin Mehr

Ein Ticket fÃ¼r mehrere EU-LÃ¤nder: BrÃ¼ssel will lange Zugreisen einfacher machen Ein einziges Ticket fÃ¼r Fahrten quer durch Europa: Die EU-Kommission will lange Zugreisen einfacher und damit zur Alternative zum Flugzeug machen. Sie legte am Mittwoch einen Mehr