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Cem Ã–zdemir zum MinisterprÃ¤sidenten von Baden-WÃ¼rttemberg gewÃ¤hlt

  • dts - 13. Mai 2026, 12:01 Uhr

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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Cem Ã–zdemir ist zum MinisterprÃ¤sidenten von Baden-WÃ¼rttemberg gewÃ¤hlt. Er erhielt am Mittwoch im Landtag die erforderliche Mehrheit.

Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.

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