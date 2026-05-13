Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Cem Ã–zdemir ist zum MinisterprÃ¤sidenten von Baden-WÃ¼rttemberg gewÃ¤hlt. Er erhielt am Mittwoch im Landtag die erforderliche Mehrheit.
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Cem Ã–zdemir zum MinisterprÃ¤sidenten von Baden-WÃ¼rttemberg gewÃ¤hlt
- dts - 13. Mai 2026, 12:01 Uhr
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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Cem Ã–zdemir ist zum MinisterprÃ¤sidenten von Baden-WÃ¼rttemberg gewÃ¤hlt. Er erhielt am Mittwoch im Landtag die erforderliche Mehrheit.
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