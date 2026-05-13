DrÃ¶ge rechnet mit vorzeitigem Koalitions-Aus

Katharina DrÃ¶ge am 08.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Fraktionsvorsitzende der GrÃ¼nen im Bundestag, Katharina DrÃ¶ge, hat Zweifel geÃ¤uÃŸert, dass die schwarz-rote Koalition noch drei Jahre hÃ¤lt.



"Bei Friedrich Merz stelle ich fest: Der kann das handwerklich nicht als Kanzler", sagte sie der Sendung "FrÃ¼hstart" von RTL und ntv am Mittwoch. "Diese ganze Methode, mit der er arbeitet, die ist gescheitert. Immer mit Basta und Ansagen zu arbeiten, Fristen zu setzen, die er selber nicht halten kann."



Damit nehme er offensichtlich nicht einmal seine eigene Regierung und die eigenen MinisterprÃ¤sidenten mit. Merz mÃ¼sse sich fundamental Ã¼berlegen, was er anders machen kÃ¶nne, um die Koalition zu stabilisieren.



"Ich weiÃŸ nicht, ob diese Regierung das schafft Ã¼ber die gesamte Legislaturperiode. Wenn Friedrich Merz als Kanzler das selber schon so anzÃ¤hlt, dann ist sie wackelig", so DrÃ¶ge weiter. FÃ¼r die Demokratie wÃ¼nsche sie sich, dass sie es hinkriegen.

