Komiker Conan O'Brien moderiert auch 2027 die Oscar-Verleihung

Der Komiker Conan O'Brien bei der diesjÃ¤hrigen Oscar-Gala

Der Komiker Conan O'Brien wird auch im kommenden Jahr die Oscar-Verleihung moderieren. Bei der 99. Oscar-Verleihung am 14 MÃ¤rz 2027 Ã¼bernehme der 63-JÃ¤hrige die Aufgabe zum dritten Mal in Folge, teilten die Organisatoren am Dienstag mit.

Der Komiker Conan O'Brien wird auch im kommenden Jahr die Oscar-Verleihung moderieren. Bei der 99. Oscar-Verleihung am 14. MÃ¤rz 2027 Ã¼bernimmt der 63-JÃ¤hrige die Aufgabe zum dritten Mal in Folge, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten.Â



"Wir freuen uns darauf, dass Conan die Zeremonie mit seiner Brillanz und seinem Humor groÃŸartig leitet", erklÃ¤rten der Leiter und die PrÃ¤sidentin der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Bill Kramer und Lynette Howell Taylor, gemeinsam.Â



Die Gala wird vom US-Sender ABC Ã¼bertragen. Der Chef der Fernsehsparte des ABC-Mutterkonzerns Disney, Craig Erwich, erklÃ¤rte, O'Brien habe "eine bemerkenswerte Energie rund um die Oscars geschaffen" und mit seiner komÃ¶diantischen Art die Oscar-Gala zu "einer der unterhaltsamsten Feiern des Jahres" gemacht.



O'Brien hat unterschiedliche Abendshows moderiert, darunter die "Tonight Show". FÃ¼r seine Arbeit wurde er sechs Mal mit dem Fernsehpreis Emmy ausgezeichnet. Derzeit moderiert er den Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" und die HBO-Reiseserie "Conan O'Brien Must Go".



Bei der diesjÃ¤hrigen Verleihung der Oscars war die Zahl der Zuschauer auf ABC und im Streamingdienst Hulu um neun Prozent auf 17,9 Millionen gesungen. Bei der diesjÃ¤hrigen Gala hatte der satirische Action-Thriller "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson unter anderem die Preise fÃ¼r den besten Film und die beste Regie abgerÃ¤umt.Â