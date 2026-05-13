Erstes ESC-Halbfinale mit Favorit Finnland sorgt fÃ¼r gute Einschaltquoten

"Fire" - der deutsche Auftritt beim ersten Halbfinale

Nicht nur fÃ¼r Topfavorit Finnland ist das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest ein Erfolg - auch der Ã¼bertragende Spartensender One kann jubeln. Die Einschaltquoten waren sehr gut.

Nicht nur fÃ¼r Topfavorit Finnland ist das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) in Wien ein Erfolg - auch der Ã¼bertragende Spartensender One kann am Mittwoch jubeln. Trotz des Streits um die Teilnahme Israels verfolgten in Deutschland deutlich mehr Menschen als im vergangenen Jahr die Show am Dienstagabend im Fernsehen. Neben Finnland sicherten sich auch die ebenfalls hoch gehandelten BeitrÃ¤ge aus Griechenland und Israel einen Platz fÃ¼r das Finale am Samstag.Â



Beim spektakulÃ¤r inszenierten Auftritt Finnlands besang Pete Parkkonen umringt von Flammen eine toxische Liebe, wÃ¤hrend Linda Lampenius live Geige spielte. Der Song heiÃŸt passend dazu "Liekinheitin" (Flammenwerfer). FÃ¼r Griechenland tritt Akylas mit "Ferto" an, einer energiegeladenen SpaÃŸnummer mit VideospielÃ¤sthetik.Â FÃ¼r Israel singt Noam Bettan das Popliebeslied "Michelle".



AuÃŸerdem konnten sich Schweden, Moldau, Serbien, Kroatien, Litauen und Polen qualifizieren sowie - etwas Ã¼berraschend - Belgien, das bislang bei den WettbÃ¼ros eher hinten gelegen hatte. Portugal, Georgien, Montenegro und Estland schieden aus, ebenso San Marino - der fÃ¼r den Beitrag "Superstar" von SÃ¤ngerin Senhit extra fÃ¼r zwei Liedzeilen angeheuerte Popstar Boy George konnte daran nichts Ã¤ndern.



Auch Deutschlands Starterin Sarah Engels trat beim Halbfinale auf, allerdings auÃŸer Konkurrenz. Da Deutschland zu den groÃŸen Geldgebern gehÃ¶rt, ist Engels mit ihrem Lied "Fire" die Teilnahme am Finale sicher. In den WettbÃ¼ros liegt sie im hinteren Mittelfeld. In der Halle in Wien erntete sie Jubel, als sie sich wÃ¤hrend ihres schwungvollen Auftritts von einem riesigen WÃ¼rfel in die Arme ihrer TÃ¤nzerinnen fallen lieÃŸ. AuÃŸerdemÂ lieÃŸ sie sich in bewÃ¤hrter ESC-Manier das Kleid vom Leib reiÃŸen, um in einem goldenen Body weiterzutanzen - zusammen mit dem roten WÃ¼rfel und einem teils schwarzen Hintergrund ergab das die deutschen Farben.



Schon seit Wochen rechnen die Buchmacher Finnland die besten Siegchancen aus - das Ã¤nderte sich auch am Mittwoch nicht. Dahinter liegt bei den WettbÃ¼ros weiter Griechenland.Â Im Spartensender One schalteten am Dienstagabend 0,92 Millionen Menschen ein - nach Angaben des Branchendienstes DWDL 250.000 mehr als zum ersten ESC-Halbfinale 2025. In der Zielgruppe der 14- bis 49-JÃ¤hrigen lag der Marktanteil bei 12,9 Prozent, was One demnach am spÃ¤teren Abend zum MarktfÃ¼hrer bei den JÃ¼ngeren machte.



Es ist die 70. Ausgabe des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs, und gleich zu Beginn der Halbfinalshow setzte Gastgeber Ã–sterreich voll auf Nostalgie.Â Schlagerlegende Vicky Leandros sang zusammen mit einem Mehrgenerationenchor das Lied "L'Amour est bleu", mit dem sie 1967 in Ã–sterreich fÃ¼r Luxemburg angetreten war.



Die Alpenrepublik hatte im JubilÃ¤umsjahr ursprÃ¼nglich auf eine Rekordzahl an Teilnehmern gehofft. Doch Wien kann nur 35 Starter begrÃ¼ÃŸen - so wenige wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Spanien, Irland, die Niederlande, Island und Slowenien machen aus Protest gegen die Teilnahme Israels, das wegen seines Vorgehens im Gazastreifen in der Kritik steht, nicht mit.



2025 warb Israel mit einer massiven Kampagne in sozialen Netzwerken fÃ¼r seine Starterin Yuval Raphael. Eine direkte Manipulation der Abstimmung konnte dem Land nicht nachgewiesen werden - der israelische Beitrag gewann aber im vergangenen Jahr unerwartet die Publikumsabstimmung und wurde insgesamt Zweiter. Aus der Debatte zog der ESC Konsequenzen und fÃ¼hrte neue Regeln ein. Unter anderem gibt es in den Halbfinals wieder eine Juryabstimmung.



Beim Auftritt des diesjÃ¤hrigen israelischen Kandidaten Noam Bettan waren in der Halle auch Buhrufe und Pfiffe zu hÃ¶ren. In der Wiener Innenstadt hatten zuvor mehrere propalÃ¤stinensische Aktivisten mit symbolischen SÃ¤rgen gegen die Teilnahme Israels protestiert.



Nach dem ersten Halbfinale sind nun fÃ¼nf der 35 Teilnehmer ausgeschieden. Am Donnerstag folgt das zweite Halbfinale mit wieder 15 teilnehmenden LÃ¤ndern, die um die zehn verbliebenen Tickets fÃ¼r das Finale am Samstagabend kÃ¤mpfen. Im zweiten Halbfinale treten unter anderem die Mitfavoriten SÃ¶ren Torpegaard Lund fÃ¼r DÃ¤nemark und Delta Goodrem fÃ¼r Australien auf.



AuÃŸerdem ist Frankreich mit dem ebenfalls hoch gehandelten Opernpoplied "Regarde" dabei. SÃ¤ngerin Monroe muss aber nicht um den Einzug ins Finale fÃ¼rchten - Frankreich ist dafÃ¼r - wie Deutschland, Italien und GroÃŸbritannien - bereits gesetzt. Das gilt auch fÃ¼r Gastgeber Ã–sterreich, dessen Beitrag "Tanzschein" von CosmÃ³ ebenfalls in der Show vom Donnerstag gezeigt wird.