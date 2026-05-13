Keine konkreten BeschlÃ¼sse bei Koalitionsausschuss

Bundeskanzleramt am 12.05.2026 wÃ¤hrend des Koalitionsausschusses, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Koalitionsausschuss von Union und SPD ist am Dienstagabend nach rund sechs Stunden Beratungen ohne konkrete BeschlÃ¼sse zu Ende gegangen. Man habe sich auf einen "Arbeitsprozess" geeinigt, hieÃŸ es nach dem Treffen.



Demnach wurde vereinbart, wie die Koalition in den kommenden Wochen ihre geplanten Vorhaben voranbringen will. Genaue Details dazu wurden aber nicht bekannt. Auch eine Pressekonferenz wurde im Anschluss nicht angekÃ¼ndigt. Das Magazin "Politico" berichtet von angeblich "guter, vertrauensvoller AtmosphÃ¤re", Ã¼ber die Teilnehmer berichtet haben sollen.



Immerhin: Es herrschte am Mittwochmorgen Ruhe nach dem Spitzentreffen von CDU, CSU und SPD, ganz im Gegensatz zum letzten Mal. Das Koalitionstreffen in der Villa Borsig hatte in mehrerlei Hinsicht in einem Debakel geendet. Einerseits waren Berichte Ã¼ber heftige Streitereien nach AuÃŸen gedrungen, andererseits war die angekÃ¼ndigte sogenannte "EntlastungsprÃ¤mie" in HÃ¶he von 1.000 Euro durch den Bundesrat gestoppt worden.

