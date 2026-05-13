UN-GeneralsekretÃ¤r kritisiert RÃ¼ckschritte bei LGBTQIA-Rechten

Parade zum Christopher-Street-Day (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - AnlÃ¤sslich des Internationalen Tags gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie (IDAHOBIT) an 17. Mai hat UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres vor RÃ¼ckschritten bei der Gleichberechtigung queerer Menschen gewarnt.



"In den letzten Jahrzehnten wurden enorme Fortschritte bei der FÃ¶rderung der Gleichberechtigung von LGBTIQ-Personen erzielt", erklÃ¤rte Guterres. "Dennoch beobachten wir weltweit gezielte BemÃ¼hungen, ihre Menschenrechte einzuschrÃ¤nken - durch die EinschrÃ¤nkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die SchÃ¼rung von Hass, Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger und die KÃ¼rzung von Mitteln fÃ¼r grundlegende Dienstleistungen. Zum ersten Mal seit Jahren ist die Zahl der LÃ¤nder gestiegen, die einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Strafe stellen."



Wenn Rechte angegriffen werden, gehÃ¶rten LGBTIQ-Personen oft zu den Ersten, die darunter leiden, so der UN-GeneralsekretÃ¤r. "Sie werden zu SÃ¼ndenbÃ¶cken gemacht und sind grÃ¶ÃŸeren Risiken fÃ¼r ihre Sicherheit, Gesundheit und ihr Wohlergehen ausgesetzt." So zu sein, wie man ist, solle jedoch niemals ein Verbrechen sein.



Guterres erinnerte an das diesjÃ¤hrige Thema des Aktionstages, "Im Herzen der Demokratie". Es sei "eine eindringliche Mahnung, dass jeder Mensch frei von Angst leben und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben kÃ¶nnen muss", erklÃ¤rte er. "Die Vereinten Nationen sind stolz darauf, ohne jegliche Diskriminierung an der Seite aller Mitglieder der Menschheitsfamilie zu stehen. Lassen Sie uns gemeinsam fÃ¼r Sicherheit, WÃ¼rde und Gleichberechtigung fÃ¼r alle eintreten."



Seit 2005 wird am 17. Mai der Internationalen Aktionstag gegen Homo-, Bi-, Inter- Trans- und Asexuellenfeindlichkeit (IDAHOBITA) begangen. Das Datum wurde zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewÃ¤hlt. Damals beschloss die Weltgesundheitsorganisation (WHO), HomosexualitÃ¤t aus ihrem DiagnoseschlÃ¼ssel fÃ¼r Krankheiten zu streichen.



Das Datum erinnert zudem an den Paragraphen 175 des deutschen Strafgesetzbuchs, der sexuelle Handlungen zwischen Personen mÃ¤nnlichen Geschlechts unter Strafe stellte. Zwischen 1935 und 1944 wurden rund 50.000 Urteile nach dem Paragraphen gefÃ¤llt, rund 15.000 Homosexuelle wurden in Konzentrationslagern inhaftiert. WÃ¤hrend ab Ende der 1950er homosexuelle Handlungen in der DDR nicht mehr strafrechtlich verfolgt wurden, wurde der Paragraph 175 in Westdeutschland bis 1969 in unverÃ¤nderter Fassung verstÃ¤rkt durchgesetzt. Erst im Zuge der Wiedervereinigung wurde der inzwischen abgeschwÃ¤chte Paragraph auch fÃ¼r Westdeutschland vollstÃ¤ndig gestrichen.

