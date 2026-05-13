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Peter Wohlleben warnt vor Aerosol-Gefahr auf Ã¶ffentlichen Toiletten

  • dts - 13. Mai 2026, 06:00 Uhr
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Peter Wohlleben (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bestseller-Autor Peter Wohlleben warnt vor falschen Hygieneregeln auf der Toilette. Es fange schon damit an, dass die meisten Leute falsch spÃ¼lten, sagte Wohlleben der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung".

Was auf der Toilette gefÃ¤hrlich sei, seien die Aerosole. Beim AbspÃ¼len stiegen LuftblÃ¤schen auf. In diesen Aerosolen blieben Bakterien bis zu sechs Stunden aktiv. Wer mittags eine Ã¶ffentliche Toilette betrete, atme "alles ein, was seit dem frÃ¼hen Morgen in die Luft gestiegen ist". Die bakterielle Gefahr durch Klobrillen sei dagegen Ã¼berschÃ¤tzt. "Alle ekeln sich vor der Klobrille, aber die Anzahl der Bakterien pro Quadratzentimeter ist hier erstaunlich gering. Auf den Hanteln und Griffen im Fitnesscenter ist die Belastung 400mal hÃ¶her", so Wohlleben.

Als entscheidende SchutzmaÃŸnahme nennt Wohlleben das SchlieÃŸen des Klodeckels vor dem SpÃ¼lgang. Das reduziere die Belastung um das 14-Fache. In diesem Zusammenhang kritisiert er auch die Ausstattung Ã¶ffentlicher SanitÃ¤ranlagen: "Warum haben Toiletten auf AutobahnraststÃ¤tten gar keine Deckel? Das ist der hygienische Super-Gau." Deutlich besser schneide der Schienenverkehr ab. Die ICE-Toilette sei besser als die auf der RaststÃ¤tte. Sie werde abgesaugt, dabei wirbele keine Luft auf.

Auch in der heimischen KÃ¼che sieht Wohlleben dringenden Handlungsbedarf und warnt vor einem weit verbreiteten Utensil. Zuallerst solle man den SpÃ¼lschwamm gegen eine BÃ¼rste austauschen. Auf SchwÃ¤mmen fÃ¤nden sich bis zu einer Milliarde Bakterien, die in den feuchten Poren ideal Ã¼berleben. Seife helfe da nicht. Manche Bakterien ernÃ¤hrten sich sogar vom SpÃ¼li. Eine BÃ¼rste hingegen trockne schnell aus und sei in der SpÃ¼lmaschine heiÃŸ waschbar.

Kritisch bewertet Wohlleben zudem Seifenspender mit Pumpkappen. Diese saugten Luft ein und mit ihr Bakterien. Jedes Mal, wenn man sich die HÃ¤nde wasche, drÃ¼cke man eine Portion Bakterien mit raus.

FÃ¼r sein populÃ¤rwissenschaftliches Buch "Bakterien - die heimlichen Helden" hat der Autor die aktuelle Studienlage zu Mikroorganismen zusammengefasst.

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