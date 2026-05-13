Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der AfD-MinisterprÃ¤sidentenkandidat fÃ¼r Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, hat UnterstÃ¼tzung fÃ¼r eine mÃ¶gliche Minderheitsregierung der Union signalisiert. "Wir halten das fÃ¼r eine ganz vernÃ¼nftige Option", sagte Holm dem Magazin Politico. Entscheidend sei dann die "Sachlage". "Wir machen es dann natÃ¼rlich abhÃ¤ngig von den Dingen, die dann beschlossen werden sollen", so Holm.
Zentral wÃ¤re aus Sicht der AfD ein harter Sparkurs. "Wir mÃ¼ssen sparen. Wir kÃ¶nnen nicht noch weiter Schulden auftÃ¼rmen", sagte Holm. SteuererhÃ¶hungen schloss er dabei aus. "Wir wollen keine Steuern erhÃ¶hen, wir wollen Steuern senken."
Zugleich forderte er Eingriffe im Sozialstaat. In der Krankenversicherung mÃ¼ssten Kosten verlagert werden. "Das Geld, das notwendig ist fÃ¼r die Versorgung von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern, das hat dort nichts verloren", so Holm. Auch die Energiepolitik mÃ¼sse grundlegend geÃ¤ndert werden. "Die Systemkosten werden uns erdrÃ¼cken", sagte er.
Lifestyle
AfD offen fÃ¼r Duldung einer Unions-Minderheitsregierung
- dts - 13. Mai 2026, 05:00 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der AfD-MinisterprÃ¤sidentenkandidat fÃ¼r Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, hat UnterstÃ¼tzung fÃ¼r eine mÃ¶gliche Minderheitsregierung der Union signalisiert. "Wir halten das fÃ¼r eine ganz vernÃ¼nftige Option", sagte Holm dem Magazin Politico. Entscheidend sei dann die "Sachlage". "Wir machen es dann natÃ¼rlich abhÃ¤ngig von den Dingen, die dann beschlossen werden sollen", so Holm.
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