Die britische Prinzessin Kate absolviert ab Mittwoch ihre erste Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William will sich in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia nach Angaben des Kensington-Palastes bis Donnerstag Ã¼ber ein pÃ¤dagogisches Konzept informieren, bei dem das selbststÃ¤ndige Lernen kleiner Kinder im Vordergrund steht.
Die 44-JÃ¤hrige, die selbst drei Kinder hat, hofft auf neue Ideen fÃ¼r ihr 2021 gegrÃ¼ndetes Zentrum fÃ¼r frÃ¼hkindliche Bildung. Kate hatte im MÃ¤rz 2024 ihre Krebsdiagnose Ã¶ffentlich gemacht und erklÃ¤rt, dass sie sich vorsorglich einer Chemotherapie unterziehe. Im Januar 2025 verkÃ¼ndete sie schlieÃŸlich, dass sie den Krebs vorerst besiegt habe. Seitdem Ã¼bernahm sie nach und nach wieder mehr Ã¶ffentliche Pflichten.
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Prinzessin Kate reist erstmals seit Krebserkrankung wieder ins Ausland
- AFP - 13. Mai 2026, 04:05 Uhr
Die britische Prinzessin Kate reist erstmals seit ihrer Krebserkrankung wieder ins Ausland. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William will sich in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia Ã¼ber ein pÃ¤dagogisches Konzept informieren.
Die britische Prinzessin Kate absolviert ab Mittwoch ihre erste Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William will sich in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia nach Angaben des Kensington-Palastes bis Donnerstag Ã¼ber ein pÃ¤dagogisches Konzept informieren, bei dem das selbststÃ¤ndige Lernen kleiner Kinder im Vordergrund steht.
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