Der GrÃ¼nen-Politiker Cem Ã–zdemir stellt sich am Mittwoch (11.00 Uhr) im baden-wÃ¼rttembergischen Landtag der Wahl zum neuen MinisterprÃ¤sidenten. Der 60-JÃ¤hrige strebt die Nachfolge des bisherigen Regierungschefs Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne), der 15 Jahre lang an der Spitze der Landesregierung stand und aus AltersgrÃ¼nden nicht mehr zur Wahl antrat. Ã–zdemir will die seit zehn Jahren bestehende Koalition von GrÃ¼nen und CDU fortsetzen. Der Sohn tÃ¼rkischer Einwanderer bringt eine groÃŸe Erfahrung als Europa- und Bundespolitiker mit.
Unter Ã–zdemirs FÃ¼hrung gewannen die GrÃ¼nen die Landtagswahl am 8. MÃ¤rz stimmenmÃ¤ÃŸig knapp vor der CDU. Bei den Landtagsmandaten gibt es jedoch eine Pattsituation, GrÃ¼ne und CDU kommen auf jeweils 56 Sitze. Die GrÃ¼nen reklamierten das MinisterprÃ¤sidentenamt fÃ¼r sich, erhielten aber im Zuge der Verhandlungen ein Ministerium weniger als die CDU, die zudem den LandtagsprÃ¤sidenten stellt. Am Dienstag wurde der bisherige Innenminister Thomas Strobl in das Amt gewÃ¤hlt.
Politik
Baden-WÃ¼rttemberg: GrÃ¼nen-Politiker Ã–zdemir stellt sich MinisterprÃ¤sidentenwahl
- AFP - 13. Mai 2026, 04:02 Uhr
Der GrÃ¼nen-Politiker Cem Ã–zdemir stellt sich im baden-wÃ¼rttembergischen Landtag der Wahl zum neuen MinisterprÃ¤sidenten. Der 60-JÃ¤hrige strebt die Nachfolge des langjÃ¤hrigen Regierungschefs Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne) an.
Der GrÃ¼nen-Politiker Cem Ã–zdemir stellt sich am Mittwoch (11.00 Uhr) im baden-wÃ¼rttembergischen Landtag der Wahl zum neuen MinisterprÃ¤sidenten. Der 60-JÃ¤hrige strebt die Nachfolge des bisherigen Regierungschefs Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne), der 15 Jahre lang an der Spitze der Landesregierung stand und aus AltersgrÃ¼nden nicht mehr zur Wahl antrat. Ã–zdemir will die seit zehn Jahren bestehende Koalition von GrÃ¼nen und CDU fortsetzen. Der Sohn tÃ¼rkischer Einwanderer bringt eine groÃŸe Erfahrung als Europa- und Bundespolitiker mit.
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