China fordert Pakistan zu stÃ¤rkerer VermittlertÃ¤tigkeit im Iran-Krieg auf

Wang

Chinas AuÃŸenminister Wang hat Pakistan dazu aufgerufen, im Iran-Krieg stÃ¤rker zwischen Teheran und Washington zu vermitteln. Islamabad solle auch dabei helfen, eine Ã–ffnung der weitgehend blockierten StraÃŸe von Hormus 'angemessen' zu thematisieren.

Der chinesische AuÃŸenminister Wang Yi hat Pakistan dazu aufgerufen, im Iran-Krieg stÃ¤rker zwischen Teheran und Washington zu vermitteln. Islamabad solle auch dabei helfen, eine Ã–ffnung der weitgehend blockierten StraÃŸe von Hormus "angemessen" zu thematisieren, sagte Wang nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua vom Mittwoch. Demnach telefonierte Wang mit seinem pakistanischen Kollegen Ishaq Dar vor dem Besuch von US-PrÃ¤sident Donald Trump in China.Â



Die Volksrepublik befÃ¼rwortet eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung im Iran und ist ein wichtiger Abnehmer iranischen Ã–ls. Deshalb dringt Peking auf eine rasche Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise ein FÃ¼nftel der weltweiten Ã–l- und Gastransporte verlÃ¤uft. Die Meerenge ist seit Beginn des Kriegs Ende Februar von iranischer Seite weitgehend gesperrt. In der Folge schossen die Energiepreise weltweit in die HÃ¶he. Die US-Armee wiederum blockiert die iranischen HÃ¤fen an der SchifffahrtsstraÃŸe.



Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran Ã¼ber eine Aufhebung der Blockaden sind festgefahren. Pakistan vermittelt in dem Krieg, der am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begann. Teheran reagierte mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Ziele in der Golfregion.Â



Trump wird ab Mittwochabend (Ortszeit) in Peking erwartet. Nach eigenen Angaben erwartet er unter anderem "ein langes GesprÃ¤ch" mit dem chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping zum Iran-Krieg.