Politik

China fordert Pakistan zu stÃ¤rkerer VermittlertÃ¤tigkeit im Iran-Krieg auf

  • AFP - 13. Mai 2026, 02:59 Uhr
Bild vergrößern: China fordert Pakistan zu stÃ¤rkerer VermittlertÃ¤tigkeit im Iran-Krieg auf
Wang
Bild: AFP

Chinas AuÃŸenminister Wang hat Pakistan dazu aufgerufen, im Iran-Krieg stÃ¤rker zwischen Teheran und Washington zu vermitteln. Islamabad solle auch dabei helfen, eine Ã–ffnung der weitgehend blockierten StraÃŸe von Hormus 'angemessen' zu thematisieren.

Der chinesische AuÃŸenminister Wang Yi hat Pakistan dazu aufgerufen, im Iran-Krieg stÃ¤rker zwischen Teheran und Washington zu vermitteln. Islamabad solle auch dabei helfen, eine Ã–ffnung der weitgehend blockierten StraÃŸe von Hormus "angemessen" zu thematisieren, sagte Wang nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua vom Mittwoch. Demnach telefonierte Wang mit seinem pakistanischen Kollegen Ishaq Dar vor dem Besuch von US-PrÃ¤sident Donald Trump in China.Â 

Die Volksrepublik befÃ¼rwortet eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung im Iran und ist ein wichtiger Abnehmer iranischen Ã–ls. Deshalb dringt Peking auf eine rasche Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise ein FÃ¼nftel der weltweiten Ã–l- und Gastransporte verlÃ¤uft. Die Meerenge ist seit Beginn des Kriegs Ende Februar von iranischer Seite weitgehend gesperrt. In der Folge schossen die Energiepreise weltweit in die HÃ¶he. Die US-Armee wiederum blockiert die iranischen HÃ¤fen an der SchifffahrtsstraÃŸe.

Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran Ã¼ber eine Aufhebung der Blockaden sind festgefahren. Pakistan vermittelt in dem Krieg, der am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begann. Teheran reagierte mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Ziele in der Golfregion.Â 

Trump wird ab Mittwochabend (Ortszeit) in Peking erwartet. Nach eigenen Angaben erwartet er unter anderem "ein langes GesprÃ¤ch" mit dem chinesischen PrÃ¤sidenten Xi Jinping zum Iran-Krieg.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    "51. Bundesstaat": Trump verÃ¶ffentlicht Karte Venezuelas in Farben der US-Flagge

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat in seinem Onlinedienst Truth Social das Bild einer Karte verÃ¶ffentlicht, auf der Venezuela mit der US-Flagge hinterlegt ist. Ãœberschrieben ist die

    Mehr
    Juso-Chef TÃ¼rmer: Merz verschÃ¤rft
    Juso-Chef TÃ¼rmer: Merz verschÃ¤rft "ErschÃ¶pfung" in Deutschland

    Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeworfen, mit dem DrÃ¤ngen auf die EinfÃ¼hrung einer Wochenarbeitszeit die BedÃ¼rfnisse von Arbeitnehmern zu

    Mehr
    Ecuadors Ex-AuÃŸenministerin Espinosa Kandidatin im Rennen um Guterres-Nachfolge
    Ecuadors Ex-AuÃŸenministerin Espinosa Kandidatin im Rennen um Guterres-Nachfolge

    Im Rennen um die Nachfolge von UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres gibt es eine fÃ¼nfte Kandidatin: Die ehemalige ecuadorianische AuÃŸen- und Verteidigungsministerin MarÃ­a

    Mehr
    US-Berufungsgericht lÃ¤sst Trumps Zehn-Prozent-Zoll vorerst bestehen
    US-Berufungsgericht lÃ¤sst Trumps Zehn-Prozent-Zoll vorerst bestehen
    Kulturstaatsminister Weimer will Tiktok
    Kulturstaatsminister Weimer will Tiktok "in europÃ¤ische HÃ¤nde legen"
    Zoll meldet massiven Anstieg von E-Commerce-Sendungen
    Zoll meldet massiven Anstieg von E-Commerce-Sendungen
    Iran-Krieg: US-Inflation im April auf Drei-Jahres-Hoch
    Iran-Krieg: US-Inflation im April auf Drei-Jahres-Hoch
    Selenskyjs frÃ¼herer Vertrauter Jermak weist GeldwÃ¤schevorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    Selenskyjs frÃ¼herer Vertrauter Jermak weist GeldwÃ¤schevorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    Verband der Automobilindustrie rechnet mit noch mehr Stellenabbau bis 2035
    Verband der Automobilindustrie rechnet mit noch mehr Stellenabbau bis 2035
    Ministerium: 13 Tote bei neuen israelischen Angriffen im SÃ¼dlibanon
    Ministerium: 13 Tote bei neuen israelischen Angriffen im SÃ¼dlibanon
    Umfrage: Fast jeder Zweite fÃ¼r vorzeitiges Ende der schwarz-roten Koalition
    Umfrage: Fast jeder Zweite fÃ¼r vorzeitiges Ende der schwarz-roten Koalition
    Ã–zdemir sieht Wahl zum MinisterprÃ¤sidenten als Ermutigung fÃ¼r Kinder von Migranten
    Ã–zdemir sieht Wahl zum MinisterprÃ¤sidenten als Ermutigung fÃ¼r Kinder von Migranten
    VDA: 225.000 Jobs in Autoindustrie bis 2035 bedroht
    VDA: 225.000 Jobs in Autoindustrie bis 2035 bedroht

    Top Meldungen

    DAK fordert Ãœbertragung von GKV-SparmaÃŸnahmen auf Beamte
    DAK fordert Ãœbertragung von GKV-SparmaÃŸnahmen auf Beamte

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Krankenkasse DAK fordert, SparmaÃŸnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) auf Beamte zu Ã¼bertragen. DAK-Chef Andreas Storm

    Mehr
    VDA mahnt EU zur Umsetzung von Handelsabkommen mit USA
    VDA mahnt EU zur Umsetzung von Handelsabkommen mit USA

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund neuer Zolldrohungen aus den USA hat die Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard MÃ¼ller, die EU

    Mehr
    Weltweiter Weinkonsum sank 2025 um 2,7 Prozent
    Weltweiter Weinkonsum sank 2025 um 2,7 Prozent

    Der weltweite Weinkonsum geht weiter zurÃ¼ck. 2025 fiel der Konsum nach Angaben der Internationalen Organisation fÃ¼r Rebe und Wein (OIV) vom Dienstag um 2,7 Prozent auf 208

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts