"51. Bundesstaat": Trump verÃ¶ffentlicht Karte Venezuelas in Farben der US-Flagge

Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat in seinem Onlinedienst Truth Social das Bild einer Karte verÃ¶ffentlicht, auf der Venezuela mit der US-Flagge hinterlegt ist. Ãœberschrieben ist die Darstellung mit '51. Bundesstaat'.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat in seinem Onlinedienst Truth Social das Bild einer Karte verÃ¶ffentlicht, auf der Venezuela mit der US-Flagge hinterlegt ist. Ãœberschrieben ist die Darstellung mit "51. Bundesstaat", wie aus dem am Dienstag verÃ¶ffentlichten Beitrag hervorgeht. Die Vereinigten Staaten haben 50 Bundesstaaten.Â



Am Montag hatte Trump dem Sender Fox News gesagt, er erwÃ¤ge, das sÃ¼damerikanische Land zu einem neuen Bundesstaat zu machen. Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez erklÃ¤rte daraufhin, ihr Land habe "niemals" in ErwÃ¤gung gezogen, 51. Bundesstaat zu werden.Â



Das US-MilitÃ¤r hatte im Januar den venezolanischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro gefangen genommen und in die USA gebracht. Trump sagte danach, Venezuela stehe nun unter der Kontrolle der Vereinigten Staaten. Anfang MÃ¤rz nahmen beide Staaten offiziell wieder diplomatische Beziehungen auf. RodrÃ­guez, die von Trump als "fantastisch" gelobt wurde, war VizeprÃ¤sidentin unter Maduro gewesen.



Der Handel zwischen den USA und Venezuela stieg im ersten Qurtal dieses Jahres um fast 23 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahreszeitraum, wie aus Daten der US-venezolanischen Industrie- und Handelskammer von Dienstag hervorgeht. Demnach erreichte das Handelsvolumen zwischen den beiden LÃ¤ndern von Januar bis MÃ¤rz rund 3,3 Milliarden Dollar (gut 2,8 Milliarden Euro), gegenÃ¼ber 2,7 Milliarden Dollar im selben Zeitraum des Vorjahres.