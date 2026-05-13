Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeworfen, mit dem DrÃ¤ngen auf die EinfÃ¼hrung einer Wochenarbeitszeit die BedÃ¼rfnisse von Arbeitnehmern zu missachten. "Merz sieht die ErschÃ¶pfung in diesem Land nicht, er verschÃ¤rft sie", sagte der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). "Den Acht-Stunden-Tag zu schleifen ist kein Aufbruchssignal, das ist eine Frechheit", fÃ¼gte TÃ¼rmer hinzu.Â
Die HÃ¶chstarbeitszeit schÃ¼tze Menschen davor, mit 50 Jahren arbeitsunfÃ¤hig zu werden, weil sie ausgebrannt oder ihre Gelenke kaputt seien. "Wir dÃ¼rfen Arbeitnehmer nicht der WillkÃ¼r ihrer Chefs ausliefern", sagte TÃ¼rmer. "Fast 13 Stunden Arbeit am StÃ¼ck zu ermÃ¶glichen, ist sozialpolitischer RÃ¼ckschritt."
TÃ¼rmer forderte, Merz sollte zunÃ¤chst selber mehr arbeiten. "Angesichts der handwerklichen Fehler, die sich seine Regierung tagtÃ¤glich leistet, sollte er diesen Anspruch zuallererst an sich selbst richten", sagte er.Â
Politik
Juso-Chef TÃ¼rmer: Merz verschÃ¤rft "ErschÃ¶pfung" in Deutschland
- AFP - 13. Mai 2026, 01:50 Uhr
Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer hat Bundeskanzler Merz (CDU) vorgeworfen, mit dem DrÃ¤ngen auf die EinfÃ¼hrung einer Wochenarbeitszeit die BedÃ¼rfnisse von Arbeitnehmern zu missachten. 'Merz sieht die ErschÃ¶pfung in diesem Land nicht, er verschÃ¤rft sie.'
Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeworfen, mit dem DrÃ¤ngen auf die EinfÃ¼hrung einer Wochenarbeitszeit die BedÃ¼rfnisse von Arbeitnehmern zu missachten. "Merz sieht die ErschÃ¶pfung in diesem Land nicht, er verschÃ¤rft sie", sagte der Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). "Den Acht-Stunden-Tag zu schleifen ist kein Aufbruchssignal, das ist eine Frechheit", fÃ¼gte TÃ¼rmer hinzu.Â
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