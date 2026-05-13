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AfD-Politiker Felser warnt vor US-China-Deals auf Kosten Europas

  • dts - 13. Mai 2026
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Peter Felser (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Deutsch-Chinesischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Peter Felser (AfD), rechnet damit, dass die Ergebnisse des US-China-Gipfels die transatlantischen Beziehungen belasten werden.

"Das Treffen wird die transatlantische Einheit noch weiter schwÃ¤chen", sagte der AfD-Politiker der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung". Sowohl geopolitisch wie auch wirtschaftlich werde Trump ohne RÃ¼cksicht auf europÃ¤ische Interessen verhandeln. Es bestehe "die groÃŸe Gefahr, dass Trump eigene `Deals` gegen die europÃ¤ischen Interessen aushandelt". Europa und Deutschland mÃ¼ssten jetzt "dringend eigene strategische Interessen identifizieren und umsetzen".

Weiter sagte Felser der NOZ, der Gipfel zeige deutlich eine Verschiebung nach multipolaren Interessen. Es werde nicht "der Westen" mit China verhandeln, es verhandelten allein die USA mit China. Neue Aufteilungen der Welt nach Interessen und RÃ¤umen seien jetzt schon zu beobachten. Umso wichtiger sei es fÃ¼r Deutschland und Europa, eigene wirtschaftliche Interessen gegenÃ¼ber Peking zu vertreten. Das solle auch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) beherzigen, wenn sie demnÃ¤chst nach China reist. "Meiner EinschÃ¤tzung nach ist China momentan noch sehr offen und stark daran interessiert, mit Europa in guter Beziehung zu bleiben", so Felser.

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