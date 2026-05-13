Umfrage: Fast jeder Zweite fÃ¼r vorzeitiges Ende der schwarz-roten Koalition

Bundeskanzler Merz (r.) und Vizekanzler Klingbeil (l.)

Fast jeder zweite Deutsche ist laut einer Umfrage fÃ¼r ein vorzeitiges Auseinandergehen der schwarz-roten Koalition. 49 Prozent sagten, CDU, CSU und SPD sollten das BÃ¼ndnis vor dem regulÃ¤ren Ende Anfang 2029 beenden oder eher beenden.

Fast jeder zweite Deutsche ist laut einer Umfrage fÃ¼r ein vorzeitiges Auseinandergehen der schwarz-roten Koalition im Bund. 49 Prozent der befragten Wahlberechtigten sagten in einer reprÃ¤sentativen Insa-Umfrage, CDU, CSU und SPD sollten das BÃ¼ndnis vor dem regulÃ¤ren Ende Anfang 2029 beenden oder eher beenden, wie die "Bild" (Mittwochsausgabe) berichtet. Knapp jeder dritte Befragte (32 Prozent) gab an, Schwarz-Rot solle weiter regieren oder eher weiter regieren. 19 Prozent der Befragten Ã¤uÃŸerten sich nicht.Â



Den Angaben zufolge sprachen sich Ostdeutsche deutlich stÃ¤rker fÃ¼r ein vorzeitiges Ende der schwarz-roten Koalition aus als Westdeutsche. Insa befragte fÃ¼r die "Bild" vom 8. Mai bis 11. Mai 1003 Wahlberechtigte.Â