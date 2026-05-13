Ã–zdemir sieht Wahl zum MinisterprÃ¤sidenten als Ermutigung fÃ¼r Kinder von Migranten

Der designierte baden-wÃ¼rttembergische MinisterprÃ¤sident Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne) sieht seine am Mittwoch bevorstehende Wahl durch den Landtag als Ermutigung fÃ¼r Kinder mit Migrationshintergrund und aus Arbeiterhaushalten. "Ich musste immer mal wieder an meine Eltern denken, die wahrscheinlich von irgendwo oben herunterschauen und sehr glÃ¼cklich sind, dass ihr Baden-WÃ¼rttemberg einem Kind von Gastarbeitern eine solche Geschichte ermÃ¶glicht", sagte Ã–zdemir dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwochsausgaben).Â
Ã–zdemirs Eltern waren aus der TÃ¼rkei nach Deutschland gekommen. Seine Geschichte sei "hoffentlich nicht nur fÃ¼r Kinder von Migrantinnen und Migranten, sondern auch fÃ¼r Arbeiterkinder eine Ermutigung", fÃ¼gte der GrÃ¼nen-Politiker hinzu. "Wenn man sich anstrengt und dann hoffentlich ganz viele hilfreiche Geister hat, gute Lehrer, gute Trainer, gute Nachbarn, Eltern von Freunden - dann gibt dieses Land viele Chancen."
Insofern sehe er sich "auch als Mutmacher fÃ¼r andere, ihren Weg zu gehen und ihren baden-wÃ¼rttembergischen Traum zu realisieren", sagte er weiter. Ã–zdemirs Vater war Arbeiter in einer Textilfabrik, die Mutter fÃ¼hrte eine Ã„nderungsschneiderei.
Der Vorsitzende der TÃ¼rkischen Gemeinde in Deutschland, GÃ¶kay Sofuoglu, sagte dem RND: "Dass ein tÃ¼rkischstÃ¤mmiger Deutscher MinisterprÃ¤sident von Baden-WÃ¼rttemberg wird, ist eine Erfolgsgeschichte - unabhÃ¤ngig von seiner politischen Haltung. Und Cem Ã–zdemir ist ein sehr wichtiges politisches Vorbild fÃ¼r Jugendliche aus der Migrantencommunity."
Der GrÃ¼nen-Politiker stellt sich am Mittwoch im baden-wÃ¼rttembergischen Landtag der Wahl zum neuen MinisterprÃ¤sidenten. Der 60-JÃ¤hrige strebt die Nachfolge des bisherigen Regierungschefs Winfried Kretschmann (GrÃ¼ne), der 15 Jahre lang an der Spitze der Landesregierung stand und aus AltersgrÃ¼nden nicht mehr zur Wahl antrat.Â
Ã–zdemir will die seit zehn Jahren bestehende Koalition von GrÃ¼nen und CDU fortsetzen. Der Sohn tÃ¼rkischer Einwanderer bringt eine groÃŸe Erfahrung als Europa- und Bundespolitiker mit. Unter Ã–zdemirs FÃ¼hrung gewannen die GrÃ¼nen die Landtagswahl am 8. MÃ¤rz stimmenmÃ¤ÃŸig knapp vor der CDU.
Politik
Ã–zdemir sieht Wahl zum MinisterprÃ¤sidenten als Ermutigung fÃ¼r Kinder von Migranten
- AFP - 13. Mai 2026, 00:20 Uhr
Der designierte baden-wÃ¼rttembergische MinisterprÃ¤sident Ã–zdemir (GrÃ¼ne) sieht seine am Mittwoch bevorstehende Wahl durch den Landtag als Ermutigung fÃ¼r Kinder mit Migrationshintergrund und aus Arbeiterhaushalten. Er wolle ein 'Mutmacher' sein.
Der designierte baden-wÃ¼rttembergische MinisterprÃ¤sident Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne) sieht seine am Mittwoch bevorstehende Wahl durch den Landtag als Ermutigung fÃ¼r Kinder mit Migrationshintergrund und aus Arbeiterhaushalten. "Ich musste immer mal wieder an meine Eltern denken, die wahrscheinlich von irgendwo oben herunterschauen und sehr glÃ¼cklich sind, dass ihr Baden-WÃ¼rttemberg einem Kind von Gastarbeitern eine solche Geschichte ermÃ¶glicht", sagte Ã–zdemir dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwochsausgaben).Â
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