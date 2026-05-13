Hubig will Strafen fÃ¼r K.o.-Tropfen-Einsatz verschÃ¤rfen

Stefanie Hubig am 08.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will die Strafen fÃ¼r den Einsatz von K.o.-Tropfen bei Vergewaltigungen und RaubÃ¼berfÃ¤llen deutlich verschÃ¤rfen. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt am Mittwoch dem Kabinett vor.



"Vergewaltigungen unter Einsatz von K.o.-Tropfen sind besonders hinterhÃ¤ltig und gefÃ¤hrlich", sagte Hubig der "Rheinischen Post". Wer K.o.-Tropfen fÃ¼r eine Vergewaltigung einsetze, mÃ¼sse kÃ¼nftig mit mindestens fÃ¼nf Jahren Freiheitsstrafe rechnen, kÃ¼ndigte die Ministerin an. Ihr Entwurf sieht NachschÃ¤rfungen an bestehenden Regelungen vor. Denn der heimliche Einsatz von K.o.-Tropfen bei einem Raub- oder Sexualdelikt kann vor Gericht bereits heute zu hÃ¶heren Strafen fÃ¼hren.



Allerdings hatte der Bundesgerichtshof 2024 auf Grundlage des geltenden Rechts entschieden, dass K.o.-Tropfen nicht als "gefÃ¤hrliches Werkzeug" im Sinne des Strafgesetzbuches zu verstehen sind. Die Folge: Zuletzt wurden entsprechende Taten nach geltendem Recht nicht als eine besonders schwere Form des sexuellen Ãœbergriffs oder des Raubes behandelt. Daraus ergibt sich nach aktueller Rechtsprechung nur eine Mindeststrafe von drei Jahren GefÃ¤ngnis.



Hubig will das mit ihrem Gesetzentwurf Ã¤ndern, sodass der Einsatz von K.o.-Tropfen als "gefÃ¤hrliches Mittel" gleichgestellt wird mit der Verwendung einer Waffe oder eines gefÃ¤hrlichen Werkzeugs bei einem sexuellen Ãœbergriff oder einem Raub.



Die TÃ¤ter mischen ihren Opfern heimlich Substanzen unter, um sie gezielt wehrlos zu machen, erklÃ¤rte Hubig. Tatorte seien Bars und Clubs - aber auch das eigene Zuhause. Die Betroffenen hÃ¤tten oft keine Chance, den Ãœbergriff zu bemerken und abzuwehren. Das sei sexuelle Gewalt in einer besonders schlimmen Form - und sie treffe vor allem Frauen, sagte die SPD-Politikerin. Das Strafrecht mÃ¼sse darauf eine harte Antwort geben, denn wirksamer Gewaltschutz erfordere konsequente Strafen. Das Vorhaben sei Teil einer Gesamtstrategie zum besseren Schutz vor Gewalt. "Wir mÃ¼ssen und wir werden insbesondere Frauen besser vor Ãœbergriffen schÃ¼tzen - und dabei setzen wir auf eine Vielzahl an MaÃŸnahmen im Strafrecht und darÃ¼ber hinaus", sagte Hubig.

